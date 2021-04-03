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«Іноді вертоліт – єдиний варіант вижити»: львівський лікар увійшов до першої аеромедичної евакуації

Наталя Дуляба

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Анестезіолог-реаніматолог Ярема Безніско із «ОХМАТДИТу» став єдиним медиком не з «швидкої», який увійшов до складу першої бригади аеромедичної евакуації на Львівщині. Про це йдеться на сторінці дитячої лікарні у Facebook.

На Львівщині завершується набір першої бригади аеромедичної евакуації. Медиків до її складу здебільшого обирають з-поміж працівників екстреної медицини, втім лікар з «ОХМАТДИТу» Ярема Безніско також став частиною команди.

«Я побачив набір в команду, відправив резюме і якимось дивом туди потрапив. Я там єдиний зовнішній працівник, всі решта – працівники центру медицини катастроф і я – єдиний анестезіолог. Була комісія, яка переглядала резюме і відбирала людей, яким чудом відібрали мене з-поміж усіх інших, без поняття. Мене цей напрямок завжди цікавив. Свого часу я багато їздив на навчання із санавіації», – розповів Ярема Безніско.

У підрозділі аеромедичної бригади – 12 лікарів із різних областей. Їх обрали серед 85 претендентів. Медики пройшли спеціальні курси ALS (розширені реанімаційні заходи у дорослих), інструктаж з поведінки на борту, тож уже практично готові піднятися у небо.

«Реанімація у небі – це трохи обмежені можливості. На борту гелікоптера зробити більшість маніпуляцій, які виконуються на землі, у рази важче, а інколи просто неможливо. Але іноді вертоліт – єдиний варіант для пацієнта з віддалених регіонів вижити», – зауважує медик.

Ярема Безніско не планує йти зі львівського «ОХМАТДИТу». Лікар збирається поєднувати цю роботу зі змінами в аероевакуації.

«Мені лячно, якщо чесно. Невідоме і нове – це завжди страшно. Але той страх не є неприємний. Це новий виклик. Літати люблю дуже, але з парашутом би не стрибнув», – поділився він своїми враженнями.

Нагадаємо, Львівщина стала одним із регіонів, де у квітні стартує пілотний проєкт із аеромедичної евакуації. Медики на гелікоптері будуть доставляти до лікарні пацієнтів із важкими травмами, отриманими у ДТП, з інфарктами, інсультами та іншими критичними станами. Також на гвинтокрилах збираються перевозити органи для трансплантації та самих реципієнтів.

Центр екстреної медичної допомоги у Львівській області використовуватиме гелікоптер Eurocopter EC 145. На його борту є необхідне обладнання для серцево-легеневої реанімації, підтримки пацієнтів критичних станів. Базуватиметься вертоліт у Городоцькому районі.

Перша бригада аеромедичної евакуації працюватиме не лише на Львівщині, а й на території ще шістьох областей: Закарпатської, Івано-Франківської, Волинської, Рівненської, Тернопільської та Чернівецької. До складу бригади входять 12 медиків: шість лікарів невідкладних станів і шестеро фельдшерів.

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