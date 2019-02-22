На околиці Львова збудують котеджне містечко на 30 будинків

На вул. Тракт Глинянський, 152, що відразу поруч із Лисиничами та Винниківським лісопарком, збудують 31 котедж. Відповідні містобудівні умови та обмеження на садибну забудову сьогодні, 22 лютого, видав виконавчий комітет Львівської міської ради ТзОВ «Провесінь-Агроінвест», передає кореспондент Львівського порталу.

Згідно з рішенням, ТзОВ «Провесінь-Агроінвест» будуватиме котеджне містечко на частині земельної ділянки, загальна площа якої становить 39,3 га. Ділянка належить до земель житлової та громадської забудови і входить у зону Ж-1 – зону садибної житлової забудови відповідно до зонінгу Личаківського району.

Своїм рішенням виконком дозволив забудувати земельну ділянку на 36%, а також встановив, що висота будинків не повинна перевищувати 10,3 м.

Загалом на земельній ділянці спорудять 31 котедж, вони знаходитимуться відразу поруч із Винниківським лісопарком, а деякі з них навіть розташовуватимуться на березі існуючого ставка.

Як пояснили в міському управлінні архітектури та урбаністики, кожен будинок буде розрахований лише на одну сім’ю, тому населення цього району наразі суттєво не зміниться. Водночас у мерії зараз розробляється детальний план території, який передбачає зведення тут дитячого садочка і школи.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Провесінь-Агроінвест» створили у 2007 році. Його засновниками є Тарас Квасниця (40%) та ТзОВ «Будівельна компанія «Нове місто» (60%).

Тарас Квасниця з-поміж іншого є співвласником ТзОВ «Укрексімторг», що займається оптовою торгівлею продуктами, напоями та тютюном, ТОВ «Молочні ріки», яке розводить велику рогату худобу, а також ТзОВ «Гіацинт-Люкс», якому мерія нещодавно дозволила будувати житло біля Стрийського парку.

Водночас «Будівельна компанія «Нове місто» належить Павлу Власюку (67%) та Ірині Добощак. «Наші гроші» раніше писали, що Павло Власюк є бізнес-партнером бізнесмена і екс-нардепа від «Свободи» Ігоря Кривецького.

Також у 2017 році Радехівський цукор купив активи з переробки цукрованих буряків у ТзОВ «Провесінь-Агроінвест».

Основний вид діяльності ТзОВ «Провесінь-Агроінвест» вказаний як організація будівництва будівель. Розмір його статутного капіталу становить 40 тисяч гривень.