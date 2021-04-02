ОСТАННІ НОВИНИ

Через пожежу сухої трави згорів автомобіль на Львівщині

Вероніка Рой

|

У четвер, 1 квітня, у селі Комарнівської міської територіальної громади згорів автомобіль Ford Sierra. Загорілася автівка через пожежу сухої трави. Про це Львівському порталу повідомили у Головному правлінні ДСНС Львівщини.

Пожежа в автомобілі Ford Sierra сталася о 17:45 с. Бучали Комарнівської міської територіальної громади. До місця події виїхали рятувальники.

«На момент прибуття пожежників до місця виклику горіла суха трава біля автівки та автомобіль був повністю охоплений вогнем. О 18:21 вогнеборці локалізували пожежу, та о 18:25 повністю ліквідували. Внаслідок пожежі вогонь знищив автомобіль та 80 кв.м. сухої трави», – йдеться у повідомленні рятувальників.

Реклама партнерів

До ліквідації пожежі залучили трьох рятувальників та 1 одиницю спецтехніки.

Нагадаємо, протягом 1 квітня надзвичайники ліквідували 87 пожеж сухої трави у Львівській області. Загалом вогонь знищив понад 13 га сухостою.

Зазначимо, що самовільне спалювання сухої трави заборонено чинним законодавством. Відтак, за порушення закону передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

Торік Верховна Рада у 18 разів збільшила розмір штрафів за спалювання сухої трави. Так, за таке порушення, вчинене на будь-якій території, громадянин замість 170 грн штрафу тепер сплачує 3060 грн. А за підпал сухостою на території природно-заповідного фонду штраф становить від 6120 до 30 600 грн.

У 2019 році пожежі сухостою на Львівщині завдали збитків довкіллю щонайменше на 13 мільйонів гривень. У 2020-му в області спіймали 171 палія сухої трави, яких оштрафували загалом на понад 62 тисячі грн. Втім збільшені штрафи сплатили лише 11 осіб.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ГУ ДСНС у Львівській області

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львівський журналіст заявляє, що його родину тероризує поліція. Деталі
Ольга ІВАНЕНКО
Львівський журналіст заявляє, що його родину тероризує поліція. Деталі

Днями відомий львівський журналіст, учасник АТО Влад Якушев заявив, що його родину тероризує поліція. Мова йде про племі...

Близько 60 напрямків. Куди можна полетіти зі Львова літнього сезону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Близько 60 напрямків. Куди можна полетіти зі Львова літнього сезону

Міжнародний аеропорт «Львів» перейшов на літній розклад виконання рейсів, згідно з оновленим розскладом, який є у розпор...

Львів у ремонтах-2021
Наталя ДУЛЯБА
Львів у ремонтах-2021

Львівська мерія врешті затвердила бюджет розвитку Львівської міської територіальної громади на 2021 рік. Через пандемію ...

Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс
Анастасія ПИЖ
Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс

Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс – Західноукраїнський спеціалізований дитячий медцентр отримав д...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...