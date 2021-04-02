Через пожежу сухої трави згорів автомобіль на Львівщині

У четвер, 1 квітня, у селі Комарнівської міської територіальної громади згорів автомобіль Ford Sierra. Загорілася автівка через пожежу сухої трави. Про це Львівському порталу повідомили у Головному правлінні ДСНС Львівщини.

Пожежа в автомобілі Ford Sierra сталася о 17:45 с. Бучали Комарнівської міської територіальної громади. До місця події виїхали рятувальники.

«На момент прибуття пожежників до місця виклику горіла суха трава біля автівки та автомобіль був повністю охоплений вогнем. О 18:21 вогнеборці локалізували пожежу, та о 18:25 повністю ліквідували. Внаслідок пожежі вогонь знищив автомобіль та 80 кв.м. сухої трави», – йдеться у повідомленні рятувальників.

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До ліквідації пожежі залучили трьох рятувальників та 1 одиницю спецтехніки.

Нагадаємо, протягом 1 квітня надзвичайники ліквідували 87 пожеж сухої трави у Львівській області. Загалом вогонь знищив понад 13 га сухостою.

Зазначимо, що самовільне спалювання сухої трави заборонено чинним законодавством. Відтак, за порушення закону передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

Торік Верховна Рада у 18 разів збільшила розмір штрафів за спалювання сухої трави. Так, за таке порушення, вчинене на будь-якій території, громадянин замість 170 грн штрафу тепер сплачує 3060 грн. А за підпал сухостою на території природно-заповідного фонду штраф становить від 6120 до 30 600 грн.

У 2019 році пожежі сухостою на Львівщині завдали збитків довкіллю щонайменше на 13 мільйонів гривень. У 2020-му в області спіймали 171 палія сухої трави, яких оштрафували загалом на понад 62 тисячі грн. Втім збільшені штрафи сплатили лише 11 осіб.

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Фото: ГУ ДСНС у Львівській області