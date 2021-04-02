Бучко напрацювався у Козицького на 1,5 мільйона та нову автівку

Дохід заступника голови Львівської облдержадміністрації Юрія Бучка торік склав понад 1,5 млн грн. Проте левову частку грошей він отримав, надаючи юридичні консультації у фірмах родини Козицьких. Навесні навіть придбав нову автівку. Про це відомо з його декларації за 2020 рік.

Загалом минулорічний дохід чиновника становить трохи більше 1,5 млн грн. З них на посаді заступника голови ЛОДА, на яку був призначений у квітні, Бучко отримав більше 400 тисяч грн заробітної плати.

А от працюючи за сумісництвом у низці енергетичних компаній, що належать Козицьким, він задекларував трохи більше 1,1 млн грн. Зокрема, виконував обов’язки юриста чи юрисконсульта у ТОВ «Самбірська сонячна станція», ТОВ «Бориславська сонячна станція», ТОВ «Самбірська сонячна станція-2», ТОВ «Західнадрасервіс», ТОВ «Карпатський вітер», ТОВ «Еко-Оптіма», ТОВ «Бурова компанія «Горизонти», ПП «Нордік». Ще майже 17 тисяч грн він отримав на посаді директора у ТОВ «ЕО Підбірці солар» та ТОВ «Енергоінвест».

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У заступника Козицького немає грошей у банку, однак 56 тисяч доларів США, 12 тисяч євро та 375 тисяч грн він зберігає готівкою.

Торік у травні Бучко придбав автомобіль Skoda Octavia A7 2017 року випуску вартістю 440 тисяч грн.

У його власності знаходиться квартира площею 94,3 кв м у Львові та нежитлове приміщення на 2,8 кв м також у Львові. Місцем реєстрації залишається будинок у с. Баранівці Самбірського району, який імовірно належить його батькові Богдану Бучку.

Його дружина Наталія Бучко торік задекларувала понад 119 тисяч грн заробітної плати за основним місцем праці в АТ «Альфа Банк». Ще 35,5 тисячі грн вона отримала матеріальної допомоги по безробіттю.

На банківському рахунку жінка зберігає 800 доларів США. Також їй належать недобудовані апартаменти площею 69,3 кв м у Львові.

Нагадаємо, Юрій Бучко став заступником голови ЛОДА наприкінці квітня 2020 року.

Львівський портал писав про дохід голови ЛОДА Маскима Козицького за 2020 рік.

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