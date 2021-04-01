Очільник ЛОДА заробив на посаді менше пів мільйона та позбувся автівки

Торік Максим Козицький, очолюючи Львівську облдержадміністрацію, заробив близько 480 тисяч гривень. Натомість його дохід за сумісництвом у компаніях «зеленої» енергетики, що є у володінні родини Козицьких, склав трохи більше 2,4 млн грн. Про це йдеться у його декларації за 2020 рік.

Загалом торік Максим Козицький отримав майже 3 млн грн доходу. Втім левову його частку склала платня, отримана на роботі за сумісництвом.

Так, на посаді голови ЛОДА Козицький у 2020-му заробив близько 480 тисяч грн. Тоді як понад 2,1 млн грн високопосадовець отримав, керуючи низкою компаній: ТОВ «Еко-Оптіма», ТОВ «Карпатський вітер», ТОВ «Орівська ВЕС», ТОВ «Сокальський вітропарк», ТОВ «Енергопарк «Яворів», ТОВ «Самбірська сонячна станція», ТОВ «Сонячна електростанція «Богородчанська-1», ТОВ «Бориславська сонячна станція», ТОВ «Радехівська сонячна станція», ТОВ «ЕО-Піщанська сонячна станція», ТОВ «П’юр Павер», ТОВ «Самбірська сонячна станція-2», ТОВ «Рава-Руська тепло станція», ТОВ «Глиняни Енерджі».

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Ще 326 тисяч грн Максим Козицький отримав на посаді члена спостережної ради ТОВ «Західнадрасервіс», 8 тисяч грн – від надання майна в оренду, 46 тисяч грн становили банківські відсотки.

Водночас минулоріч у голови ЛОДА побільшало коштів у банках, порівняно з 2019 роком. Згідно з декларацією, на банківських рахунках Козицький зберігає понад 27 тисяч євро, майже 74 тисячі доларів США та трохи більше 1,3 млн грн. Разом із тим готівкою він тримає 35 тисяч євро, 15 тисяч доларів США та 213 тисяч гривень.

Очевидно, голова ЛОДА ходить на роботу пішки, оскільки торік продав власний автомобіль «Фольксваген Туарег». За це він отримав 354 тисячі грн.

Як і минулого року, у власності Максим Козицький має дві квартири у Львові площею 81,1 кв м та 175 кв м, гараж площею 15,7 кв м. Також він користується квартирою на 91,2 кв м у Львові, власницею якої, імовірно, є його матір Таміла Козицька.

Зазначимо, що дружина очільника Львівщини Оксана Козицька отримала заробітну плату у сумі понад 61 тисячу грн, працюючи у ЛНМУ імені Данила Галицького. Її дохід на місці праці за сумісництвом у ТОВ «Самбірська сонячна станція» і ТОВ «Бурова компанія «Горизонти» склав більше 118 тисяч грн. Також вона заробила понад 300 тисяч грн від надання в оренду майна ТОВ «Самбірська сонячна станція-2».

Ще майже 4 тисячі грн жінка зберігає у банку. Їздить дружина Максима Козицького на «Мазді СХ-5» 2014 року випуску.

Нагадаємо, Максим Козицький став головою Львівської облдержадміністрації на початку лютого 2020 року.

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