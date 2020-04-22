У голови ЛОДА з’явились п’ять заступників. Двоє – юристи з родинного бізнесу

Тепер у голови Львівської ОДА офіційно є п’ятеро заступників. Двоє із них донедавна працювали у родинному бізнесі Максима Козицького. Про це повідомляє Львівський портал.

Пресслужба ЛОДА повідомила, що 35-річний юрист Юрій Бучко став новим заступником голови облдержадміністрації. Офіційне представлення відбулося сьогодні, 22 квітня.

Відомо, що до призначення на посаду заступника голови Львівської ОДА він працював юристом у ТзОВ «Нордік- Буд», у ТзОВ «Нордік», у ТзОВ «Самбірська сонячна станція», а також за сумісництвом був директором ТзОВ «Енергоінвест».

Зазначимо, що нещодавно у голови ЛОДА з’явився новий перший заступник. Ним став 32-річний Андрій Годик, який до цього працював юристом у ТзОВ «Еко-оптіма» та за сумісництвом був заступником директора ТзОВ «Західнадрасервіс».

Як відомо, сам Максим Козицький до того, як став головою Львівської ОДА, був директором уже згаданої компанії «Еко-Оптіма» та цілої низки інших фірм у сфері альтернативної енергетики. Втім у січні цього року керівництво підприємствами він передав своєму батьку Зіновію Козицькому, залишившись серед кінцевих бенефіціарних власників.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, батько голови ЛОДА Зіновій Козицький є кінцевим бенефіціаром компаній, у яких дотепер працювали Юрій Бучко і Андрій Годик: ТзОВ «Нордік», ТзОВ «Західнадрасервіс», ТзОВ «Самбірська сонячна станція» та ТзОВ «Еко-оптіма».

Новоспечений заступник голови ЛОДА Юрій Бучко за 2019 рік отримав трохи більше 920 000 грн сукупного доходу. Готівкою він тримає 42 000 доларів, 12 000 євро та 352 000 грн. Власного автомобіля Бучко не має, однак володіє квартирою у Львові.

Перший заступник голови ЛОДА Андрій Годик упродовж 2019 року заробив трохи більше 1 млн грн. Із готівки він задекларував 2100 доларів, 5200 євро та 150 000 грн. Також Годик має два автомобілі: Opel Insignia (2011 р.в.) та KIA Sportage (2019 р.в.), а от власного житла не має.

Нагадаємо, загалом у Максима Козицького тепер є п’ять заступників: Андрій Годик, Юрій Бучко, Іван Собко, Тарас Грень і Юрій Холод.

Максим Козицький очолив ЛОДА наприкінці 2019 року.