Самовільний підпал сухої трави на Львівщині знищив ще понад три гектари землі

Минулої доби рятувальники на Львівщині ліквідували 19 пожеж сухої трави. Внаслідок самовільного підпалу знищено ще понад три гектари сухостою. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі управління ДСНС у Львівській області.

Пожежі сухої трави вогнеборці ліквідовували у Дрогобицькому, Львівському, Стрийському, Червоноградському та Яворівському районах.

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До ліквідації займань сухостою було залучено 19 одиниць спецтехніки та 73 чоловік особового складу.

Рятувальники вкотре закликають громадян не випалювати сухостій.

Зазначимо, що самовільне спалювання сухої трави заборонено чинним законодавством. Відтак, за порушення закону передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, торік Верховна Рада у 18 разів збільшила розмір штрафів за спалювання сухої трави. Так, за таке порушення, вчинене на будь-якій території, громадянин замість 170 грн штрафу тепер сплачує 3060 грн. А за підпал сухостою на території природно-заповідного фонду штраф становить від 6120 до 30 600 грн.

У 2019 році пожежі сухостою на Львівщині завдали збитків довкіллю щонайменше на 13 мільйонів гривень. У 2020-му в області спіймали 171 палія сухої трави, яких оштрафували загалом на понад 62 тисячі грн. Втім збільшені штрафи сплатили лише 11 осіб.

Фото ГУ ДСНС у Львівській області

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