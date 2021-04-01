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Псевдомінеру з Яворова «світить» до шести років тюрми

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На Львівщині судитимуть 23-річного хлопця, який вирішив «замінувати» один із будинків у Яворові. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівської області.

Про нібито замінування одного з приватних житлових будинків у Яворові правоохоронці довідались від аноніма близько опівночі 31 березня. На місце відразу прибули вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група та працівники інших спецслужб.

Правоохоронці обстежили будинок та прилеглу територію, втім жодних вибухонебезпечних предметів так і не виявили.

Незабаром вдалося встановити особу псевдомінера. Ним виявився 23-річний місцевий мешканець. Його вже затримали, а суд помістив під цілодобовий домашній арешт.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – від двох до шести років позбавлення волі.

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що в Україні хочуть посилити відповідальність за фейкові замінування і конфісковувати ще й майно у зловмисників.

Додамо, СБУ спіймала 18-річного псевдомінера, який збирав «замовлення» у соцмережах. На його рахунку – близько 200 фейкових замінувань в Україні та навіть за кордоном.

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