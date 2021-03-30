ОСТАННІ НОВИНИ

У лікарнях Львівщини більше 3 000 хворих на COVID-19: де найвища завантаженість ліжок

Юлія Осим

|

За останню добу у лікарні області з підтвердженим коронавірусом госпіталізували 309 осіб. Станом на ранок вівторка, 30 березня, заповненість стаціонарів хворими становить майже 71%. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Загалом у лікарнях перебуває 3 177 пацієнтів (70,88%) з COVID-19. З них в реанімації знаходиться 243 людини, ще 66 осіб підключені до апаратів ШВЛ.

Зокрема, по медзакладах:

  • у ЛШМД – 484;
  • у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 374;
  • у 8-й МКЛ – 246;
  • у Львівській обласній інфекційній лікарні – 225;
  • у Центрі легеневого здоров’я – 211;
  • у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 202;
  • у Стрийській міській лікарні – 188;
  • у Стебницькій міській лікарні – 153;
  • у 1 МКЛ – 148;
  • у Рудківській лікарні – 104;
  • у 5 МКЛ – 95;
  • у Львівській клінічній лікарні на ЗТ філії “ЦОЗ” АТ “Укрзалізниця” – 81;
  • у Кам’янка-Бузькій ЦРЛ – 87;
  • у Перемишлянській ЦРЛ – 79;
  • у Жидачівській ЦРЛ – 77;
  • у Пустомитівській ЦРЛ – 71;
  • у Сокальській ЦРЛ – 57;
  • у Буській ЦРЛ – 56;
  • у Самбірській ЦРЛ – 50;
  • у ЛОКЛ – 48;
  • у 1-му пологовому будинку – 41;
  • у Жовківській ЦРЛ – 38;
  • у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 32.

За минулу добу на Львівщині виявили ще 961 випадок інфікування коронавірусом. На самоізоляцію скерували 1 222 осіб. Аналіз на ПЛР-дослідження вперше набрали у 1 531 особи. Померло за добу 18 осіб.

Реклама партнерів

За весь час пандемії на Львівщині COVID-19 підтверджено у 102 837 осіб. Померло – 2 610. Одужали – 78 775 осіб.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львів у ремонтах-2021
Наталя ДУЛЯБА
Львів у ремонтах-2021

Львівська мерія врешті затвердила бюджет розвитку Львівської міської територіальної громади на 2021 рік. Через пандемію ...

Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс
Анастасія ПИЖ
Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс

Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс – Західноукраїнський спеціалізований дитячий медцентр отримав д...

Смерть дитини через неприкріплений люк у Львові: хто має відповісти
Наталя ДУЛЯБА
Смерть дитини через неприкріплений люк у Львові: хто має відповісти

У Львові через незакріплений каналізаційний люк загинув 10-річний хлопчик. За попередніми даними, комунальників двічі по...

Замість Центру польської культури – споруда-потвора у центрі Львова
Віктор КОРНІЄНКО
Замість Центру польської культури – споруда-потвора у центрі Львова

Будинок-привид, споруда-потвора, що оголеними колонами височить на початку вулиці Шевченка на розі з  вулицею Князя Ярос...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...