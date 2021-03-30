У лікарнях Львівщини більше 3 000 хворих на COVID-19: де найвища завантаженість ліжок

За останню добу у лікарні області з підтвердженим коронавірусом госпіталізували 309 осіб. Станом на ранок вівторка, 30 березня, заповненість стаціонарів хворими становить майже 71%. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.
Загалом у лікарнях перебуває 3 177 пацієнтів (70,88%) з COVID-19. З них в реанімації знаходиться 243 людини, ще 66 осіб підключені до апаратів ШВЛ.
Зокрема, по медзакладах:
- у ЛШМД – 484;
- у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 374;
- у 8-й МКЛ – 246;
- у Львівській обласній інфекційній лікарні – 225;
- у Центрі легеневого здоров’я – 211;
- у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 202;
- у Стрийській міській лікарні – 188;
- у Стебницькій міській лікарні – 153;
- у 1 МКЛ – 148;
- у Рудківській лікарні – 104;
- у 5 МКЛ – 95;
- у Львівській клінічній лікарні на ЗТ філії “ЦОЗ” АТ “Укрзалізниця” – 81;
- у Кам’янка-Бузькій ЦРЛ – 87;
- у Перемишлянській ЦРЛ – 79;
- у Жидачівській ЦРЛ – 77;
- у Пустомитівській ЦРЛ – 71;
- у Сокальській ЦРЛ – 57;
- у Буській ЦРЛ – 56;
- у Самбірській ЦРЛ – 50;
- у ЛОКЛ – 48;
- у 1-му пологовому будинку – 41;
- у Жовківській ЦРЛ – 38;
- у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 32.
За минулу добу на Львівщині виявили ще 961 випадок інфікування коронавірусом. На самоізоляцію скерували 1 222 осіб. Аналіз на ПЛР-дослідження вперше набрали у 1 531 особи. Померло за добу 18 осіб.
За весь час пандемії на Львівщині COVID-19 підтверджено у 102 837 осіб. Померло – 2 610. Одужали – 78 775 осіб.
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Юлія Осим