У лікарнях Львівщини більше 3 000 хворих на COVID-19: де найвища завантаженість ліжок

За останню добу у лікарні області з підтвердженим коронавірусом госпіталізували 309 осіб. Станом на ранок вівторка, 30 березня, заповненість стаціонарів хворими становить майже 71%. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Загалом у лікарнях перебуває 3 177 пацієнтів (70,88%) з COVID-19. З них в реанімації знаходиться 243 людини, ще 66 осіб підключені до апаратів ШВЛ.

Зокрема, по медзакладах:

у ЛШМД – 484;

у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 374;

у 8-й МКЛ – 246;

у Львівській обласній інфекційній лікарні – 225;

у Центрі легеневого здоров’я – 211;

у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 202;

у Стрийській міській лікарні – 188;

у Стебницькій міській лікарні – 153;

у 1 МКЛ – 148;

у Рудківській лікарні – 104;

у 5 МКЛ – 95;

у Львівській клінічній лікарні на ЗТ філії “ЦОЗ” АТ “Укрзалізниця” – 81;

у Кам’янка-Бузькій ЦРЛ – 87;

у Перемишлянській ЦРЛ – 79;

у Жидачівській ЦРЛ – 77;

у Пустомитівській ЦРЛ – 71;

у Сокальській ЦРЛ – 57;

у Буській ЦРЛ – 56;

у Самбірській ЦРЛ – 50;

у ЛОКЛ – 48;

у 1-му пологовому будинку – 41;

у Жовківській ЦРЛ – 38;

у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 32.

За минулу добу на Львівщині виявили ще 961 випадок інфікування коронавірусом. На самоізоляцію скерували 1 222 осіб. Аналіз на ПЛР-дослідження вперше набрали у 1 531 особи. Померло за добу 18 осіб.

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За весь час пандемії на Львівщині COVID-19 підтверджено у 102 837 осіб. Померло – 2 610. Одужали – 78 775 осіб.

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