У МОЗ назвали причину смерті вакцинованої від covid військової

Причина смерті вакцинованої від коронавірусу військовослужбовиці, яка померла 23 березня в Одеській області, – гостра серцево-судинна недостатність. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Крім того, у неї встановлено атеросклеротичний кардіосклероз. Про причину смерті міністерству повідомили одеські лікарі, які робили розтин померлої.

«Результати розтину розглянуть на засіданні регіональної групи оперативного реагування на несприятливі події після імунізації (НППІ) в рамках розслідування, як того вимагають протоколи Міністерства охорони здоров’я», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Львівський портал, 23 березня у селищі Чорноморське на Одещині померла військовослужбовиця, якій декілька днів тому зробили щеплення проти коронавірусу.

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Військовослужбовиця втратила свідомість поза межами військової частини. Їй викликали «швидку допомогу», а також повідомили про інцидент медичній службі військової частини. Медики, які прибули на виклик, не змогли врятувати жінку.

Протипоказань до введення вакцини, а саме алергії до будь-якого з компонентів препарату, в жінки не було. У той же день з того ж флакону вакцини було щеплено ще 9 осіб. Несприятливих подій після імунізації в інших пацієнтів не зареєстровано.

Станом на ранок 23 березня скарг на стан здоров’я жінка не висловлювала.

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