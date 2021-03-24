У Львові зняли мініфільм про реставрацію історичних брам 

У Львові презентували мініфільм із практичними порадами для фахівців про те, як відбувається реставрація історичних дверей. У фільмі розповідають, як відновлювали одну з найкращих брам центру Львова – з будинку на вулиці Князя Романа, 34. Про це Львівському порталу повідомили у ЛКП «Бюро спадщини».

«Для цього ми відзняли усі етапи відновлення дверей, яке проводив відомий фахівець Ростислав Малецький під час Днів реставрації, що відбулися влітку 2020 року. Тоді в Бернардинському дворику провели захід, який мав на меті залучити мешканців та майстрів до процесу реставрації», – розповів директор ЛКП «Бюро спадщини» Павло Богайчик.

Влітку упродовж десяти днів фахівці проводили показову реставрацію історичної дерев’яної брами з будинку вул. Князя Романа, 34. Це одна з найбільших та найрозкішніших історичних брам старого міста. Її відновили в межах міської програми співфінансування з мешканцями. Вона передбачає, що 70% вартості робіт оплачує міська рада, а 30% – мешканці.

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Цей мініфільм буде корисним, як для фахівців-реставраторів, так і для мешканців, які планують взяти участь у програмі співфінасування.

«Усі хто подивиться це відео, гадаю, отримають певну користь, щось дізнаються нове про реставрацію брам. Ми розповіли про усі етапи цього процесу. Хотілось би, щоб інші фахівці продовжували це ремесло, а мешканці долучалися також до відновлення елементів спадщини. Це дуже важливо для наступних поколінь та відновлення і продовження існування таких гарних, цікавих декоративних елементів архітектури, які прикрашають наше місто, наше життя», – розповів реставратор Ростислав Малецький.

Мініфільм можна переглянути за цим посиланням.

Нагадаємо, протягом 2020 року у Львові відновили понад 40 дверей в будинках, які розташовані в історичній частині міста. Задля відновлення старовинних брам Львівська міська рада ще у 2018-му започаткувала спеціальну програму, у межах якої, власне, й виділяє 70% коштів на необхідні роботи. Інші 30% мають оплатити місцеві мешканці.

У 2019 році до співфінансування у мерії додали програму реставрації вікон, у 2020-му – програму реставрації історичних балконів.

А з 2021 року у Львові почне діяти програма, у межах якої місто даватиме кошти на відновлення сходових кліток, холів, вітражів та декоративних елементів на фасадах історичних житлових будинків.

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