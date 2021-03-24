Львівських рестораторів на місяць звільнили від сплати оренди за літні майданчики

Виконавчий комітет Львівської міської ради дозволив підприємцям не платити у квітні за оренду своїх літніх майданчиків. Відповідне рішення прийняли у середу, 24 березня, передає Львівський портал.

Зважаючи на посилений карантин, який діє у Львові через спалах коронавірусу, у мерії вирішили підтримати місцевий бізнес, звільнивши його від оплати оренди за літні майданчики. Таку пільгу ввели з 1 по 30 квітня.

«Враховуючи карантин і те, що Львів опинився у «червоній» зоні, ми провели зустрічі з підприємцями, з асоціаціями підприємців і прийняли рішення надати пільгу щодо оренди конструктивних елементів з 1 квітня до 30 квітня підприємцям, які мають літні майданчики. Тобто цю плату ми не нараховуватимемо», – сказала директорка департаменту економічного розвитку Ірина Кулинич.

Зазначимо, що якраз із 1 квітня у Львові стартує сезон літніх майданчиків при кафе, ресторанах та інших закладах. Щороку він триває до 1 листопада. Облаштування кожного такого майданчика має погодити мерія, а підприємець повинен оплачувати оренду за місце, де його встановлюють.

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Також мерія звернеться до власників приватних приміщень у Львові, аби ті на час карантину надали пільги своїм орендарям.

Нагадаємо, з 25 березня вся Львівщина офіційно потрапляє у «червону» covid-зону, хоча і до цього Львів та область вже суттєво посилили карантинні обмеження. Детальніше про всі заборони читайте за цим посиланням.

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