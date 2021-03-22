Смерть дитини через неприкріплений люк у Львові: хто має відповісти

У Львові через незакріплений каналізаційний люк загинув 10-річний хлопчик. За попередніми даними, комунальників двічі попереджали про небезпечну ділянку, проте бригада «Львівводоканалу», яка напередодні працювала на місці, лише обгородила територію, а не зафіксувала люк. Чия халатність призвела до трагедії, з’ясовують правоохоронці. Натомість міський голова Андрій Садовий запевняє, що у мерїі розпочали власне службове розслідування. Про це повідомляє Львівський портал.

Фатальний випадок стався в неділю ввечері, 21 березня, на вул. Зеленій. Коли вулицею їхав автомобіль рятувальників, із каналізації зірвався люк і впав на лобове скло авто Acura MDX, що рухався назустріч.

Внаслідок падіння люку загинув 10-річний хлопчик, який сидів на передньому пасажирському сидінні. Від отриманих травм дитина померла на місці.

За розслідування справи взялось Держбюро розслідувань, адже одним із учасників аварії є працівник ДСНС, який їхав на службовій машині.

Чому люк не був закріплений, міський голова Львова Андрій Садовий пояснив лише в понеділок, 22 березня. За його словами, напередодні у суботу, 20 березня, на місці працювала ремонтна бригада «Львівводоканалу». Втім комунальники не зафіксували люк, а лише огородили цю ділянку проїжджої частини.

«У суботу виїжджала ремонтна бригада «Львівводоканалу», проводила там певні роботи. Люк знаходився на своєму місці, він не був прикріпленим, бо, за словами «Львівводоканалу», зробити це мали сьогодні. Тому територію й обгородили. Але хто зніс це огородження, вивчає поліція. Я переконаний, що поліція проведе якісне розслідування і буде достатньо жорстке покарання для всіх, бо вже не повернеш життя цієї дитини», – сказав під час брифінгу Андрій Садовий.

Водночас журналісти стверджують, що про незакріплений люк на вул. Зеленій львів’яни щонайменше двічі повідомляли на Гарячу лінію міста до того, як сталась ця трагедія. Проте комунальні служби не відреагували.

«Ми отримали інформацію про те, що цієї трагедії можна було уникнути. Приблизно о 15:00 год. в суботу на цьому ж місці було ДТП, приїжджала поліція. Потім у ніч на неділю, 21 березня, орієнтовно о 00:30 год. хлопець заїхав у відкритий люк, через що пошкодив колесо в авто. Він викликав поліцію, вона оформила акт огляду дорожнього покриття і двічі було повідомлено на Гарячу лінію міста. Тобто якби була реакція, то ця дитина була би жива. Чому не було реакції і чому люк залишався неприкріпленим?», – спитала у мера журналістка Вікторія Балицька.

Своєю чергою міський голова Львова вкотре відзначив, що люк був огородженим, але огорожу хтось зніс. При цьому він погодився, що комунальні служби мають реагувати на звернення, які надходять на Гарячу лінію, і «протягом однієї-двох годин наводити лад».

Андрій Садовий наголосив, що розпочато й службове розслідування, але озвучити будь-які деталі він відмовився, зіславшись на те, що триває слідство.

«В нас взагалі є чітка команда стосовно люків, зважаючи на трагедію, яка у нас сталась багато років тому у Залізничному районі. Це відповідальність керівника того підприємства, на балансі якого знаходиться цей люк. У цьому випадку [зі смертю 10-річного хлопчика] це «Львівводоканал», – додав Андрій Садовий.

Тим часом Нацполіція Львівщини відкрила кримінальне провадження за за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 8 років тюрми із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, ще у 2013 році через несправний каналізаційний люк у Львові став причиною смерті дитини. На вул. Роксоляни, що на Левандівці, у каналізацію впав 2-річний хлопчик. Дитину більше доби шукала сотня рятувальників, водолазів та комунальників.

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Фото: Варта 1, поліція