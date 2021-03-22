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У Львові кришка каналізаційного люка влетіла у автомобіль: загинув 10-річний хлопчик

Юлія Осим

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Близько 21.50 у неділю, 21 березня, у Львові сталася ДТП, у якій загинув 10-річний хлопчик. Неподалік авторинку на вул. Зеленій під час руху автомобіля ДСНС із каналізації зірвався люк і врізався у автомобіль, що їхав позаду. Про це пише Zaxid.net.

За словами очевидців, які повідомили про ДТП у соцмережахҐ, люк пробив лобове скло в автомобілі. У поліції факт аварії підтвердили, наразі з’ясовують обставини події.

Відомо, що загинув 10-річний хлопчик, який перебував на передньому пасажирському сидінні машини, яка їхала за авто ДСНС. У автівці їхало подружжя з сином, за кермом був баткьо, а мама сиділа ззаду. Люк, який вирвався з-під коліс службового автомобіля ДСНС, пробив лобове скло їхнього авто і вбив дитину на місці.

Розслідуванням займатиметься Державне бюро розслідувань, оскільки одним з учасників аварії є працівник ДСНС.

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Також, як повідомив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, який виїжджав на місце події, за фактом трагедії мерія почала службове розслідування.

У Головному упрвлінні ДСНС у Львівській області прокоментували нещасний випадок зазначили, що службовий автомобіль слідував на виклик з увімкненими маячками та звуковим сигналом.

«21 березня службовий автомобіль оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Львівській області слідував до місця пожежі з увімкненими маячками та спеціальним звуковим сигналом. Внаслідок наїзду на аварійний люк, який знаходився на проїжджій частині, виникла трагедія. Кришка люка вилетіла з під авто і поцілила в зустрічний автомобіль. Внаслідок трагедії загинув одинадцятирічний хлопчик, що перебував в салоні автомобіля», — йдеться у повідомленні.

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