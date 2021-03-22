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Садовий розповів деталі оплати медикам, які зголосилися лікувати хворих на COVID у Львові

Вероніка Рой

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Лікарям, котрі зголосилися допомогти лікувати хворих на коронавірус у Львові, обіцяють грошову компенсацію. Зокрема, мова йде про кошти з міського бюджету та гроші, що передбачені Кабміном і Національною службою здоров’я України. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий під час брифінгу 22 березня, передає Львівський портал.

За його словами, за півтора доби допомогти Львову у лікуванні хворих на коронавірус зголосилися 350 медиків. Деякі з них – з інших областей.

Крім цього він пообіцяв, що медики отримають гідну компенсацію за свою роботу. Разом з тим Андрій Садовий не назвав кінцевої суми. Але зауважив, що «вона буде значною для того, щоб лікарні мали гарантованих працівників».

«Це будуть кошти з міського бюджету, кошти, що передбачені постановами Кабінету міністрів України та Національною службою здоров’я України. Це є достатньо оптимальні кошти. У нас є практика, якщо лікар у Львові хворіє на коронавірус, ми йому даємо 20 тисяч гривень допомоги. Зараз і держава продублювала такі рішення. У кожному випадку ми прийматиме рішення… Ніхто з людей, які зголосилися допомогти, не поставив запитання: «Скільки мені заплатять?».  Тому велика подяка усім нашим медика, які пам’ятають клятву Гіппократа», – зазначив міський голова.

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Нагадаємо, у Львові вже не хватає лікарів для лікування хворих на коронавірус. У місті формують базу медпрацівників, які готові приєднатись до порятунку людей.

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