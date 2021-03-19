Судитимуть водія маршрутки, що вчинив смертельну ДТП з поїздом на Львівщині

Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо 34-річного водія маршрутки Полянка – Львів, який на Пустомитівщині зіткнувся з поїздом на нерегульованому залізничному переїзді. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталась у суботу, 23 січня на нерегульованому залізничному переїзді у селі Полянка Пустомитівського району за участю маршрутки №119 сполученням Полянка – Львів.

34-річний водій автобуса, мешканець Пустомитівщини, зіткнувся з поїздом №140, який рухався у напрямку Самбора. Внаслідок цього постраждали двоє пасажирів маршрутки: 36-річна жителька села та 48-річний львів’янин, який згодом помер у лікарні.

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Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано на розгляд суду. За скоєння смертельної ДТП йому загрожує від 3 до 8 років тюрми із позбавленням водійських прав або без такого.

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