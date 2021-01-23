Зіткнення маршрутки з поїздом на Львівщині: один із пасажирів помер у лікарні

48-річний львів’янин, один із постраждалих пасажирів маршрутки, яка на Пустомитівщині врізалась у потяг, помер у лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталась в суботу вранці, 23 січня, на нерегульованому залізничному переїзді у селі Полянка Пустомитівського району.

Водій маршрутки №119 сполученням Полянка – Львів, 34-річний мешканець Пустомитівщини, зіткнувся з поїздом №140, що рухався зі Львова у напрямку Самбора.

Спочатку було відомо, що внаслідок ДТП постраждали двоє пасажирів автобуса: 36-річна мешканка села Полянка та 48-річний львів’янин. Їх із травмами госпіталізували. Втім тепер у поліції уточнили, що врятувати чоловіка не вдалося, він помер у лікарні.

Жодних деталей щодо винуватця ДТП у поліції ще не кажуть, втім у Львівській залізниці вже заявили: винним є водій маршрутки, який вирішив «проскочити» через переїзд, хоча мав зупинитись і пропустити потяг.

«Наближаючись до переїзду, водій автобуса знехтував попередженням світлової і звукової сигналізації, що забороняли рух автотранспорту, та виїхав на переїзд. Помітивши порушника, машиніст поїзда застосував екстрене гальмування, проте відстань до несподіваної перешкоди виявилася замалою, щоб запобігти зіткненню», – йдеться у повідомленні залізничників.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення Правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) ККУ.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі триває слідство.

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Фото: поліція, Львівська залізниця, Facebook Vitaliy Bilyak, скриншот допису Ольги Кушнір-Луцик