Двоє пасажирів маршрутки постраждали через зіткнення з поїздом біля Великого Любіня. Оновлено

У суботу, 23 січня, на залізничному переїзді біля смт Великий Любінь маршрутка зіткнулась із потягом. Двох пасажирів автобуса госпіталізували. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської залізниці.

Аварія сталась орієнтовно о 09:00 год. ранку на залізничному переїзді перегону Ставчани – Любінь Великий за участі маршрутки сполученням Львів – Пустомити.

Залізничники кажуть, що винуватцем ДТП є водій маршрутки, який вирішив «проскочити» через переїзд, хоча мав зупинитись і пропустити потяг.

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«За попередніми висновками експертної комісії, що вивчає причини та обставини випадку, аварія трапилася з вини водія маршрутного таксі, який грубо порушив Правила дорожнього руху. Наближаючись до переїзду, водій автобуса знехтував попередженням світлової і звукової сигналізації, що забороняли рух автотранспорту, та виїхав на переїзд. Помітивши порушника, машиніст поїзда застосував екстрене гальмування, проте відстань до несподіваної перешкоди виявилася замалою, щоб запобігти зіткненню», – йдеться у повідомленні.

ДОПОВНЕНО: згодом у Нацполіції уточнили, що у ДТП потрапила маршрутка №119 сполученням Полянка – Львів, за кермом якої перебував 34-річний мешканець Пустомитівського району. А саме зіткнення сталось на нерегульованому залізничному переїзді у селі Полянка.

В аварії постраждали двоє пасажирів автобуса: 36-річна мешканка села Полянка та 48-річний львів’янин. Їх госпіталізували, втім чоловіка врятувати вдалося, він помер у лікарні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення Правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) ККУ.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі триває слідство.

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Фото: Львівська залізниця, поліція