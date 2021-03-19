Невчасне переведення школярів на онлайн-навчання у Львові призвело до погіршення епідситуації, – ЛОДА

У Львівській облдержадміністрації вважають, що запізніле рішення міськради Львова про перехід школярів на дистанційну форму навчання могло стати підставою до погіршення епідситуації з COVID. Про це 19 березня під час брифінгу повідомив керівник департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис, передає Львівський портал.
5 березня обласна комісія ТЕБ і НС прийняла рішення про перехід школярів на дистанційне навчання. Львів вирішив перевести учнів 5-11 класів на онлайн-навчання з 16 березня. Орест Чемерис зауважив, що 25% населення у Львові становлять учні, студенти та викладачі. Відтак, на думку посадовця, переведення на дистанційне навчання могло б зменшити активність населення.
«Чому таке рішення було прийняте? За даними департаменту освіти і науки ЛМР, у Львові – 100 тисяч студентів, 80 тисяч учнів і 15 тисяч вчителів та викладацького складу. Тобто вони становлять 25% населення Львова. Рішення 5 березня було вкрай необхідне, щоб зменшити активність населення на 25%. На жаль, ми констатуємо той факт, що Львів не вчинило відповідних заходів вчасно. Рішення про перехід на дистанційну форму навчання було прийнято через тиждень, що також могло стати підставою до деяких негативних тенденцій з епідситуацією», – каже Орест Чемерис.
Він нагадав, що станом на сьогодні, за рішеннями міської та обласної комісій ТЕБ і НС було прийнято рішення про те, що на території Львівщини посилені карантинні обмеження.
«Відсьогодні Львівська область, враховуючи тенденції, які ми спостерігаємо останніми днями, переходить фактично до локдауну. Ми обмежуємо максимально будь-яку активність населення», – додав посадовець.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Вероніка Рой