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У Львівській ОДА та СБУ вкотре шукали вибухівку

Ольга Денисяка

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У четвер, 18 березня, анонім повідомив у поліцію, що замінував приміщення Львівської облдержадміністрації на вул. Винниченка та Управління Служби безпеки, що на вул. Вітовського. Правоохоронці перевірили будівлі й жодних підозрілих пристроїв там не знайшли. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Анонімне повідомлення про замінування надійшло на електронну пошту поліції сьогодні, 17 березня, близько 12:00 год. Псевдомінер заявив, що вибухівка закладена в будівлі Львівської облдержадміністрації та Головного управління СБУ у Львівській області.

За вказаними адресами негайно виїхали спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи та співробітники інших служб поліції Львівщини.

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Поліцейські обстежили будівлі та прилеглі території вибухонебезпечних чи підозрілих предметів не виявили.

Зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження, правоохоронці встановлюють особу зловмисника, який надав неправдиве повідомлення про замінування.

Нагадаємо, рівно два тижні тому, 4 березня, правоохоронцям вже повідомляли про замінування приміщень Львівської ОДА та СБУ. Тоді повідомлення також виявилось фейком.

Як повідомляв Львівський портал, в Україні хочуть посилити відповідальність за фейкові замінування і конфісковувати ще й майно у зловмисників.

Додамо, нещодавно СБУ спіймала 18-річного псевдомінера, який збирав «замовлення» у соцмережах. На його рахунку – близько 200 фейкових замінувань в Україні та навіть за кордоном.

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