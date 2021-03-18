У Львівській ОДА та СБУ вкотре шукали вибухівку

У четвер, 18 березня, анонім повідомив у поліцію, що замінував приміщення Львівської облдержадміністрації на вул. Винниченка та Управління Служби безпеки, що на вул. Вітовського. Правоохоронці перевірили будівлі й жодних підозрілих пристроїв там не знайшли. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Анонімне повідомлення про замінування надійшло на електронну пошту поліції сьогодні, 17 березня, близько 12:00 год. Псевдомінер заявив, що вибухівка закладена в будівлі Львівської облдержадміністрації та Головного управління СБУ у Львівській області.

За вказаними адресами негайно виїхали спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи та співробітники інших служб поліції Львівщини.

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Поліцейські обстежили будівлі та прилеглі території – вибухонебезпечних чи підозрілих предметів не виявили.

Зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження, правоохоронці встановлюють особу зловмисника, який надав неправдиве повідомлення про замінування.

Нагадаємо, рівно два тижні тому, 4 березня, правоохоронцям вже повідомляли про замінування приміщень Львівської ОДА та СБУ. Тоді повідомлення також виявилось фейком.

Як повідомляв Львівський портал, в Україні хочуть посилити відповідальність за фейкові замінування і конфісковувати ще й майно у зловмисників.

Додамо, нещодавно СБУ спіймала 18-річного псевдомінера, який збирав «замовлення» у соцмережах. На його рахунку – близько 200 фейкових замінувань в Україні та навіть за кордоном.

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