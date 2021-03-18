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На Львівщині прогнозують дощ зі снігом

Наталя Дуляба

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У п’ятницю, 19 березня, у Львові та області синоптики прогнозують хмарну погоду та дрібний дощ зі снігом. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

Вночі температура повітря становитиме 3-8 градусів морозу, вдень стовпчик термометра підніметься до максимальної позначки +6°C. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Хмарно з проясненням. Вдень пройде невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. На окремих ділянках доріг буде ожеледиця, відтак водіїв закликають бути максимально обережними.

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Натомість цими вихідними, 20-21 березня, на Львівщині трохи потеплішає: вдень повітря прогріється до 8 градусів тепла, хоча вночі все ще будуть морози – від 3 до 8 градусів.

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