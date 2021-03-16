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Вбивство через ревнощі у Дрогобичі: двох підозрюваних взяли під варту

Вероніка Рой

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Суд взяв під варту двох мешканців Закарпатської області, яких підозрюють у вбивстві та грабежі жителя Дрогобича. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

За даними прокуратури, 9 березня на околиці Дрогобича у саморобному наметі троє осіб ромської національності розпивали спиртні напої з 54-річним мешканцем Дрогобича. Згодом потерпілий, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, почав проявляти ознаки симпатії до дружини підозрюваного. Побачивши це, її чоловік з мотивів ревнощів заподіяв потерпілому численні удари молотком в голову. У результаті житель Дрогобича помер на місці.

Водночас 58-річний брат підозрюваного, скориставшись ситуацією, викрав із сумки потерпілого мобільний телефон. Одразу після цього, двоє підозрюваних та жінка втекли з місця події та пізніше були виявлені у Вінниці.

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Суд обрав уродженцям Закарпатської області, одного з яких підозрюють в умисному вбивстві (ч.1 ст.115 КК України), а іншого у грабежі відносно цього ж потерпілого(ч.1 ст.186 КК України), запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави.

За вчинення умисного вбивства фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 15 років, а його братові за вчинення грабежу – позбавлення волі від 4 до 6 років.

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Фото: прокуратура

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