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Медведчук оскаржує у суді введені проти нього санкції

Наталя Дуляба

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До Касаційного адміністративного суду Верховного суду України надійшов позов від нардепа «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука про оскарження указу президента щодо санкцій проти нього. Про це повідомляє ВСУ на своїй сторінці у Facebook.

Так, позов від нардепа ОПЗЖ та кума Путіна Віктора Медведчука надійшов до суду у вівторок, 16 березня. Він стосується оскарження указу президента Володимира Зеленського, яким введено в дію рішення РНБО про запровадження санкцій щодо Медведчука.

«Позову, який надійшов до суду, присвоєно реєстраційний номер справи – № 9901/73/21. За станом розгляду справи можна стежити в розділі «Стан розгляду справ» на офіційному вебсайті Верховного суду», – додають у ВСУ.

Нагадаємо, санкції проти Віктора Медведчука ввели 2 лютого. Під санкції також потрапили телеканали 112, NewsOne і Zik, які належать однопартійцю Медведчука, уродженцю Львова Тарасу Козаку.

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Згодом РНБО ввела санкції й проти дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко. Введені проти них санкції підтримують 58% українців.

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