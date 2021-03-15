Ще 27 амбулаторій Львівщини отримали сучасне телемедичне обладнання

У понеділок, 15 березня, 27 амбулаторій Львівщини отримали комплекти сучасного телемедичного обладнання. Відтак вже усі 254 амбулаторій області охопили телемедициною. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Сьогодні телемедичне обладнання отримали 27 амбулаторій Дрогобицького, Жидачівського, Мостиського, Пустомитівського, Сколівського, Стрийського, Самбірського, Старосамбірського, Жовківського та Городоцького районів.

Як повідомив заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко, На закупівлю усіх комплектів Львівщина отримала субвенцію у розмірі 25 млн гривень.

Реклама партнерів

«Співфінансування із місцевих бюджетів становить 10%. Державні кошти ми освоїли у 100% розмірі. У результаті тендерних процедур із закупівлі комплектів зекономили майже 980 тисяч гривень. Окрім того, у межах програми «Доступна медицина» ми передали амбулаторіям 269 автомобілів», – зазначив заступник голови.

У програмно-апаратний комплекс для телеметрії та телемедичного консультування входять портативний ЕКГ, вимірювач артеріального тиску, пульсоксиметр, спірометр, безконтактний термометр, дерматоскоп, цифрова оглядова камера та планшет для зберігання та передачі даних.

«На сьогодні більше 100 сімейних лікарів вже пройшли практичні навчання щодо користування обладнанням телемедицини. Такі ж навчання відбудуться і після сьогоднішнього вручення обладнання. Опісля організуємо консультування лікарів. На сьогодні на базі Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги працює телемедичний центр, де є лікар –кардіолог якому можна надсилати кардіограму і отримати консультацію. За допомогою цієї сумки та приладів, які є у ній, лікар може здійснити основні базові обстеження пацієнта у віддаленій місцевості. Усі дані лікар отримує на портативний комп’ютер, опісля може зробити свої первинні висновки. Окрім того, результати обстеження можна перескерувати вузькопрофільному фахівцю і той відповідно аналізує стан здоров’я пацієнта», – каже заступниця директора департаменту охорони здоров’я Ірина Шурпяк.

Нагадаємо, наприкінці січня 27 амбулаторіям Львівщини також передали сучасне телемедичне обладнання.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.