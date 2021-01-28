27 амбулаторії Львівщини отримали сучасне телемедичне обладнання

У четвер, 28 січня, 27 амбулаторіям Львівщини передали сучасне телемедичне обладнання. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Нові медичні прилади отримали заклади Пустомитівського, Перемишлянського, Золочівського, Миколаївського, Жовківського, Городоцького, Камянка-Бузького районів.

«Загалом на закупівлю 254 комплектів Львівщина отримала субвенцію – 25 млн гривень. Співфінансування із місцевих бюджетів становить 10%. Відтак кожна амбулаторія матиме телемедичне обладнання. Державні кошти ми освоїли у 100% розмірі. У результаті тендерних процедур із закупівлі комплектів зекономили майже 980 тисяч гривень», – зазначив заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко.

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У програмно-апаратний комплекс для телеметрії та телемедичного консультування входять: портативний ЕКГ, вимірювач артеріального тиску, пульсоксиметр, спірометр, безконтактний термометр, дерматоскоп, цифрова оглядова камера та планшет для зберігання та передачі даних.

«Коли лікар приїжджає до пацієнта додому на виклик у місцевість, де немає амбулаторії, то за допомогою цього комплекту може провести різні обстеження – перевірити серецево-судинну систему, виміряти тиск, температуру тіла, здійснити, дерматоскопію. При фіксації дерматоскопа лікар може обстежити дитину, яка має підозру на лишай. Також обстежити дорослих, які мають зміни на шкірних покривах. Усі дані лікар отримує на портативний комп’ютер, опісля може зробити свої первинні висновки. Окрім того, результати обстеження можна перескерувати вузькопрофільному фахівцю, наприклад, дерматологу, і той відповідно аналізує стан здоров’я пацієнта», – зазначила заступник директора департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Ірина Шурпяк.

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Фото: ЛОДА