На Львівщині виявили нове стихійне сміттєзвалище

У Миколаївському районі виявили незаконне звалище сміття. Про це Львівському порталу повідомили у Держекоінспекції Львівщини.

Про нове стихійне звалище на Львівщині екологи довідалися від громадянина Олексія Мінтія, який регулярно знаходить такі об’єкти.

Цього разу купи сміття невідомі скинули вздовж дороги біля села Вербіж Миколаївського району. Площа несанкціонованого звалища становить близько 750 м кв. Хто саме його утворив, наразі встановити не вдалося.

Оскільки територія, де виявили стихійне сміттєзвалище, належить до Миколаївської ОТГ, саме громада має зайнятись його ліквідацією. Найближчим часом екологи скерують її керівництву відповідну вимогу.

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Як писав Львівський портал, у 2015 році на території Львівщини існувало 250 стихійних сміттєзвалищ, станом на травень 2019-го таких об’єктів нарахували всього лише 30. Повністю ліквідувати всі несанкціоновані звалища в області мали до кінця 2020 року.

Натомість протягом 2020 року у Львівській області знову виявили 140 несанкціонованих сміттєзвалищ, із них ліквідовували лише 78.

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Фото: Держекоінспекція