МОЗ оновило перелік "червоних" та "помаранчевих" регіонів: що з Львівщиною

Міністерство охорони здоров’я оновило перелік регіонів «червоної» та «помаранчевої» зон. Зокрема, оприлюднено показники завантаженості ліжок та зростання заражень коронавіруною інфекцією. Про це йдеться на сайті міністерства, передає «Львівський портал».

У «червоній зоні» опинилися чотири області – Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька.

Натомість «помаранчевими» стали місто Київ, Вінницька, Донецька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області.

Згідно з даними таблиці МОЗ, станом на 12 березня, рівень госпіталізацій перевищує 60 % на 100 тис. населення у м. Києві, Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Миколаївській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

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Водночас найвищі показники завантаженості ліжок у медзакаладах є у Закарпатській (66,9%), Івано-Франківській (64,4%) областях та у м. Києві (56,6%).

Нагадаємо, 12 березня очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що Львівщина впевнено рухається до «червоної зони».

Станом на ранок 13 березня Covid-19 підтвердили у 879 мешканців області.

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