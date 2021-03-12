Один із корпусів «Кінескопу» перебудують в офісний центр

Фірма адвоката колишнього судді-«колядника» Зварича перебудує корпус колишнього заводу «Кінескоп» в 8-поверховий офісний центр. Відповідне рішення у п’ятницю, 12 березня, прийняв виконавчий комітет Львівської міськради, передає Львівський портал.

Так, ТзОВ «Офісний центр «Т-77» отримало містобудівні умови та обмеження на реконструкцію з розширенням будівлі на вул. Героїв УПА, 73-77.

Йдеться про 5-поверховий корпус колишнього заводу «Кінескоп», площу якого хочуть збільшити завдяки надбудові трьох нових поверхів. Після завершення реконструкції тут діятиме адміністративно-офісний центр.

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Своїм рішенням виконком встановив, що висота майбутнього офісного центру не повинна перевищувати 34,5 м.

Зазначимо, що забудову території колишнього заводу «Кінескоп» передбачає детальний план території, який Львівська міська рада затвердила ще у 2018 році. Тут спорудять житло, бізнес-центр, торгово-офісний комплекс.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Офісний центр «Т-77» зареєстроване за місцем майбутнього будівництва, на вул. Героїв УПА, 77, і займається наданням в оренду чи експлуатацію нерухомості. Засновниками фірми є мешканці Брюховичів Людмила та Володимир Косенки.

Володимир Косенко також відомий як адвокат скандального судді-«колядника» Ігоря Зварича. У 2009-му Косенка затримала СБУ за підозрою у «розкраданні в особливо великих розмірах» під час приватизації низки львівських підприємств.

Як пишуть Наші гроші.Львів, сім’я Косенків досить активно займається будівельним бізнесом. У 2015 році їхня фірма отримала майже 6 га оздоровчої землі у Брюховичах під будівництво двох сотень таунхаусів. Також Людмила Косенко збудувала багатоповерхівку на вул. Стуса.

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Фото забудовника