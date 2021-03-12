Львів’янам продовжили послугу безкоштовного перероблення органіки

Мешканці міста Львова до 1 вересня 2021 року не сплачуватимуть за послугу з перероблення органіки. Відповідне рішення прийняли члени виконавчого комітету Львівської міської ради, передає пресслужба Львівської міськради.

Разом із тим, члени виконавчого комітету підтримали введення пільгового тарифу на переробку харчових і садових відходів й для інших суб’єктів господарювання. Для них це вартуватиме 50% від тарифу — 322 гривні з ПДВ за 1 тонну відходів за умови обов’язкового дотримання вимог якості сортування органіки.

Як зазначили у ЛКП «Зелене місто», продовження дії «нульового тарифу» на послугу перероблення органіки для населення і введення пільгового тарифу для бізнесу, комунальних підприємств та інших організацій, дозволить розширити географію проекту. А разом із тим, запровадити роздільний збір таких відходів на всіх контейнерних майданчиках міста.

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Нагадаємо, станція компостування органічних відходів запрацювала у Львові на початку 2020 року. В березні минулого року стартував пілотний проект із роздільного збору харчових відходів від мешканців міста та бізнесу. Також із метою популяризації роздільного збору органіки минулоріч послуга її переробки для мешканців міста була безкоштовною.

Наразі ж у Львові контейнери для роздільного збору органіки розміщені на 582 локаціях.

Переглянути розташування контейнерів для органічних відходів можна на карті за посиланням.

Як повідомляв Львівський портал, пілотний проєкт із роздільного збору харчових та садових відходів від населення мерія Львова запровадила у листопаді 2018 року. Попередньо було заплановано, що такі окремі баки для органіки встановлять лише біля деяких будинків у Франківському районі у межах ЛКП «Південне», а також на міських майданчиках для збору великогабаритних і дрібних будівельних відходів. Згодом у міськраді заявили, що шукають ОСББ, на території яких теж облаштують контейнери для органічних відходів.

Незважаючи на розширення меж окремих баків для збору органіки, у міськраді казали, що з’явитись вони можуть лише на 20% території міста.

Зібрану в окремі контейнери органіку з-під будинків львів’ян вивозить окремий сміттєвоз і транспортує її на на вул. Пластову, 13, де працюють два компостери. Перероблений продукт, який можна використовувати як добриво, можуть брати всі охочі.

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