Через борги за газ 8 тисяч мешканців Львівщини можуть позбавити субсидій, – «Львівгаззбут»

Станом на сьогодні на Львівщині 8500 мешканців мають борги за спожитий газ. Відтак вони можуть втратити державну допомогу, тобто субсидії. Про це інформує пресслужба ТОВ «Львівгаззбуту».

Відомстві стверджують, що між «Львівгаззбутом» та структурними підрозділами Управління соціального захисту населення налагоджений процес обміну даними. Відтак станом на сьогодні 44 тисячі клієнтів компанії вчасно отримують державну допомогу.

У «Львівгаззбуті» запевняють, що компанія регулярно надає відомості про наявність у клієнтів, що отримують субсидії, простроченої понад три місяці заборгованості з оплати послуг.

«На сьогоднішній день 20% пільговиків та субсидіантів мають борг за спожитий газ на загальну суму 6,1 мільйона гривень. А отже 8500 боржників ризикують втратити допомогу від держави. Щоб цього не сталось, радимо вчасно сплачувати рахунки за газ», – поінформував директор ТОВ «Львівгаззбут» Павло Майк.

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У компанії зазначають, що субсидію можуть відмінити, якщо заборгувати оплату комунальних послуг за 3 місяці на суму, що перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів, тобто 340 гривень. Споживачеві доведеться знову оформлювати субсидію, надавши документи, що підтверджують погашення заборгованості, яка виникла за період отримання допомоги від держави.

Як писав Львівський портал, зі січня минулого року українці отримують дві платіжки: одну – за спожитий газ (зазвичай від «Львівгаззбуту»), іншу – за його доставку (від «Львівгазу»). Віднедавна тариф на доставку газу зріс майже на 70%. За що мешканці Львівщини платять більше, читайте за цим посиланням.

Додамо, Західне відділення Антимонопольного комітету України відкрило справу через можливе зловживання «Львівгаззбуту» при формуванні тарифів.

Нагадаємо, раніше у «Львівгаззбуті» розповідали, що чекає на тих, хто не сплачує за газ.

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