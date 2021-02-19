У «Львівгаззбуті» розповіли, що чекає на тих, хто не сплачує за газ

З початку опалювального сезону борг мешканців Львівщини за газ становить 2,56 мільярда гривень. Найбільше боргів накопичили споживачі Львова, а також мешканці Пустомитівського та Стрийського районів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі «Львівгаззбуту».

На Львівщині 44% клієнтів мають борг за газ більше 500 гривень, а 28 тисяч сімей не сплачують рахунки понад три місяці.

«Затримки з оплатою впливають на налагоджений процес постачання газу. Адже, згідно з контрактами, наша компанія зобов’язана вчасно розраховуватись за ресурс, який споживають побутові клієнти. У зимові місяці для потреб населення ми закуповуємо в середньому 90-100 мільйонів кубометрів газу», – розповів директор ТОВ «Львівгаз збут» Павло Майк.

З кінця березня 2020 року «Львівгаззбут» не нараховував пеню боржникам і обіцяє не робити цього до закінчення карантину.

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«Проте це не означає, що за послугу можна не платити взагалі. Минулого року працівники компанії надіслали боржникам 21 тисячу досудових повідомлень. А за півтора місяця цього року розіслали ще 10 тисяч таких попереджень. Понад 1000 справ боржників зараз розглядають в судах», – зазначають у «Львівгаззбуті».

Юристи компанії радять оперативно реагувати на досудове повідомлення та сплачувати борг, бо розгляд справи в суді призведе до додаткових фінансових витрат. Павло Майк наводить приклад, коли львів’янці, яка з 2018 року накопичила 57 тисяч боргу, після суду довелось не лише погасити борг, але й сплатити понад 9 тисяч гривень судових витрат та витрат виконавчого провадження.

Нагадуємо, що рахунки за газ треба сплачувати до 25 числа. Здійснювати оплату за спожитий газ за допомогою онлайн-сервісів: особистий кабінет на сайті 104.ua, Viber-бот 7104ua, Telegram-бот 7104ua, мобільні додатки 104Mobile та 104Mobile Light).

Зазначимо, у платіжках за січень 2021-го вартість кубометра газу від «Львівгаззбуту» становить 9,90 грн, у лютому ціна впаде до 6,99 грн/м3.

Як писав Львівський портал, зі січня минулого року українці отримують дві платіжки: одну – за спожитий газ (зазвичай від «Львівгаззбуту»), іншу – за його доставку (від «Львівгазу»). Віднедавна тариф на доставку газу зріс майже на 70%. За що мешканці Львівщини платять більше, читайте за цим посиланням.

Додамо, Західне відділення Антимонопольного комітету України відкрило справу через можливе зловживання «Львівгаззбуту» при формуванні тарифів.

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