У школах Львова не призупинятимуть навчання

Школи Львова продовжують працювати у звичному режимі принаймні до вівторка, 16 березня. Відповідне рішення було прийняте під час засідання міського штабу з протидії коронавірусу, передає пресслужба ЛМР.

У мерії запевняються, що управління освіти продовжує щодня здійснювати моніторинг ситуації із захворюваністю, а у понеділок, 15 березня, на наступному засіданні штабу, прийматимуть відповідні рішення.

«На сьогодні відсоток відвідуваності учнями шкіл становить 80%. Щодо кількості відсутніх з позитивним ПЛР-тестом, то на сьогодні такий є у 144 педагогічних працівників та 127 школярів. Можна сказати, що щоденно відбувається незначне зростання кількості захворілих – в межах 12−17 осіб», – каже керівниця управління освіти Зоряна Довганик.

Посадовиця зауважила, що у Львові наразі три школи призупинили освітній процес до кінця цього тижня у зв’язку із захворюваністю на грип чи ГРВІ, ще одна – до 19 березня.

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«Щодо переходу на дистанційне навчання, то варто зазначити, що кожен керівник навчального закладу може приймати таке рішення самостійно, зважаючи на ту ситуацію, яка складається безпосередньо у його школі… Сьогоднішнє рішення міського штабу було таким, що ми продовжуємо ретельний моніторинг ситуації і в понеділок проведемо наступне засідання штабу, на якому прийматимемо наступні рішення», – уточнила Зоряна Довганик.

Вона додала, що заклади дошкільної освіти також продовжують працювати у звичному режимі.

Зазначимо, 5 березня на Львівщині усім закладам загальної середньої, позашкільної, фахової передвищої та вищої освіти незалежно від форми власності, крім закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів освіти з 9 березня рекомендували перейти на віддалений режим навчання. Втім тоді у міськраді теж прийняли рішення, що школярі не переходитимуть на дистанційне навчання

Окрім цього, з 15 березня рекомендують розпочати канікули здобувачам загальної середньої освіти.

Нагадаємо, нещодавно в уряді заявили, що в Україні почалась третя хвиля пандемії COVID-19, яка може призвести до чергового локдауну.

На сьогодні Львівська область перебуває у «помаранчевій» карантинній зоні, а це говорить про ускладнення ситуації з Covid-19. Ця епідзона не встановлює додаткових обмежень на державному рівні, але сигналізує про небезпеку наближення до червоного рівня, який, власне, й передбачає повний локдаун.

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