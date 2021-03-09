Завершено реєстрацію на ЗНО-2021: які предмети є найпопулярнішими

У п’ятницю, 5 березня, в Україні завершилася реєстрація на для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні. Загалом заявки подали 318 946 осіб. Наразі ще триває їх опрацювання. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міністерства науки і освіти.

Натомість вже можа сказати, які предмети найпопулярніші серед учнів. У МОН представили їх рейтинг:

українська мова і література – 208 044 особи (103 931 оособа зареєструвалася для участі в тестуванні з української мови);

математика–242 834 особи (65 652 особи зареєструвалися для участі в тестуванні із завдань рівня стандарту);

історія України – 247 109 осіб;

географія – 147 207 осіб;

англійська мова – 122 681 особа;

біологія – 104 664 особи;

фізика – 26 911 осіб;

хімія – 10 338 осіб;

німецька мова – 1 965 осіб;

французька мова – 464 особи;

іспанська мова – 149 осіб.

Наразі регіональні центри оцінювання якості освіти продовжують опрацьовувати реєстраційні документи, отримані після 5 березня, однак за умови, що вони відправлені у встановлені терміни. Дату подання документів до регіонального центру оцінювання якості освіти визначають за відтиском штемпеля на поштовому конверті. Документи, надіслані після 5 березня, опрацьовувати не будуть.

Зазначио, що підтвердженням факту реєстрації для участі в ЗНО є Сертифікат, який особа, що реєструвалась, отримує в індивідуальному конверті разом із реєстраційним повідомленням. Якщо Сертифікат не надійшов, слід перевірити стан опрацювання реєстраційних документів за допомогою сервісу.

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Також нагадаємо, що основні сесії ЗНО з обраних предметів відбуватимуться за таким графіком:

21 травня – хімія;

24 травня – іспанська, німецька, французька мови;

25 травня – англійська мова;

28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту);

1 червня – українська мова, українська мова і література;

4 червня – історія України;

7 червня – фізика;

10 червня – біологія;

15 червня – географія.

Щодо результатів тестування, то вони будуть відомі до 30 червня.

Окрім того, для окремих категорій триватиме додатковий період реєстрації з 6 до 18 травня включно. А додаткова сесія ЗНО відбудеться з 29 червня до 16 липня.

Раніше Львівський портал писав, яке ЗНО обирають учні.

Зазначимо, що до 30 квітня 2021 року зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань.

Як повідомляв Львівський портал, цьогоріч на участь у зовнішньому незалежному оцінюванні можна буде обирати п’ять предметів, у 2019 році – було чотири.У 2021 році математика є обов’язковою для випускників шкіл. Детальніше про те, яким буде ЗНО-2021, читайте за цим посиланням.

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