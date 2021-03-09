Завершено реєстрацію на ЗНО-2021: які предмети є найпопулярнішими

У п’ятницю, 5 березня, в Україні завершилася реєстрація на для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні. Загалом заявки подали 318 946 осіб. Наразі ще триває їх опрацювання. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міністерства науки і освіти.
Натомість вже можа сказати, які предмети найпопулярніші серед учнів. У МОН представили їх рейтинг:
- українська мова і література – 208 044 особи (103 931 оособа зареєструвалася для участі в тестуванні з української мови);
- математика–242 834 особи (65 652 особи зареєструвалися для участі в тестуванні із завдань рівня стандарту);
- історія України – 247 109 осіб;
- географія – 147 207 осіб;
- англійська мова – 122 681 особа;
- біологія – 104 664 особи;
- фізика – 26 911 осіб;
- хімія – 10 338 осіб;
- німецька мова – 1 965 осіб;
- французька мова – 464 особи;
- іспанська мова – 149 осіб.
Наразі регіональні центри оцінювання якості освіти продовжують опрацьовувати реєстраційні документи, отримані після 5 березня, однак за умови, що вони відправлені у встановлені терміни. Дату подання документів до регіонального центру оцінювання якості освіти визначають за відтиском штемпеля на поштовому конверті. Документи, надіслані після 5 березня, опрацьовувати не будуть.
Зазначио, що підтвердженням факту реєстрації для участі в ЗНО є Сертифікат, який особа, що реєструвалась, отримує в індивідуальному конверті разом із реєстраційним повідомленням. Якщо Сертифікат не надійшов, слід перевірити стан опрацювання реєстраційних документів за допомогою сервісу.
Також нагадаємо, що основні сесії ЗНО з обраних предметів відбуватимуться за таким графіком:
- 21 травня – хімія;
- 24 травня – іспанська, німецька, французька мови;
- 25 травня – англійська мова;
- 28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту);
- 1 червня – українська мова, українська мова і література;
- 4 червня – історія України;
- 7 червня – фізика;
- 10 червня – біологія;
- 15 червня – географія.
Щодо результатів тестування, то вони будуть відомі до 30 червня.
Окрім того, для окремих категорій триватиме додатковий період реєстрації з 6 до 18 травня включно. А додаткова сесія ЗНО відбудеться з 29 червня до 16 липня.
Раніше Львівський портал писав, яке ЗНО обирають учні.
Зазначимо, що до 30 квітня 2021 року зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань.
Як повідомляв Львівський портал, цьогоріч на участь у зовнішньому незалежному оцінюванні можна буде обирати п’ять предметів, у 2019 році – було чотири.У 2021 році математика є обов’язковою для випускників шкіл. Детальніше про те, яким буде ЗНО-2021, читайте за цим посиланням.
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Юлія Осим