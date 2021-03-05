Мешканець Львівщини задекларував найбільший в Україні дохід за рік

На сьогодні на Львівщині задекларовано доходів громадян за минулий рік на суму майже 42 млн грн. Відтак, область посідає друге місце по дохідності бюджету. Разом з тим, саме мешканець Львівщини задекларував найбільшу суму в Україні – 35,5 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Державної податкової служби України.

Першість по дохідності належить столиці – там задекларовано 82,2 млн грн. На третьому місці опинилася Запорізька область, де задекларовано 20 млн грн податкових зобов’язань.

Як повідомляє регулятор, станом на початок березня українці подали близько 60 тис. декларацій про майновий стан і доходи. Згідно з ними, загальний дохід становить 10,3 млрд грн. Відтак, до сплати визначено податкові зобов’язання на суму 323,4 млн грн, з них 280,7 млн грн податку – доходи фізичних осіб та 42,7 млн грн – військовий збір.

Також зазначимо, що подання декларації про майновий стан і доходи за минулий рік триває до 30 квітня 2021 року включно.

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«Крім громадян, які зобов’язані подавати декларації, є категорія осіб, які мають право на таке подання для повернення частини податку на доходи фізичних осіб, утриманого із заробітної плати. Таке право виникає у платників податків у разі понесення витрат, дозволених для включення до податкової знижки, перелік яких визначено у статті 166 Податкового кодексу України», – йдеться у повідомленні.

В Україні від початку року право на податкову знижку задекларували 14 тис. осіб. Податок на доходи фізичних осіб, визначений платниками податків до повернення, складає 50 млн грн.

Зазначимо, що найбільше українці декларують право на податкову знижку за витратами на освіту та навчання – таких декларацій подано 11 тис. Ще 2,2 тис. декларацій – за витратами на сплату страхових платежів та пенсійних внесків.

Скористатися податковою знижкою можна лише до кінця року – на наступні роки таке право не переноситься. Останній день подання декларації для отримання податкової знижки – 31.12.2021 включно.

Нагадаємо, на Львівщині виявили перших багатіїв, які торік заробили більше 1 млн грн.

Зазначимо, що кампанія декларування доходів, отриманих за минулий рік, стартувала 1 січня 2021-го і триватиме для різних категорій громадян України до кінця року. Тому кількість мільйонерів на Львівщині ще зміниться.

Нагадаємо, у 2019-му на Львівщині суттєво побільшало мільйонерів. Дохід розміром понад 1 млн грн задекларував 261 мешканець області. Найбільше багатіїв – серед мешканців Львова.

За результатами кампанії декларування доходів за 2018 рік на Львівщині офіційно нарахували 82 мільйонери.

Як писав Львівський портал, мільйонери з’явились й у міськраді Львова. У 2019 році свій перший офіційний мільйон гривень заробив мер Андрій Садовий та ще деякі посадовці. Детальніше читайте у статті «Мільйонери Ратуші».

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