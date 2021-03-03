В Україні у хворих на COVID-19 з'являються нові симптоми

В Україні у хворих на COVID-19 починають з’являтись нові симптоми, які не були властиві раніше пацієнтам з коронавірусною інфекцією, що свідчить про мутацію коронавірусу. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНІАН.

За його словами, в Україні почали хворіти більше молодих людей та дітей.

«Вірус мутує, і ми бачимо по Івано-Франківській області, що там почали хворіти більше молодих людей, дітей. З’явилися нові симптоми, які раніше не були властиві для COVID-інфекції – діарея, нудота і таке інше – це ті симптоми, яких не було раніше в COVID-19», – заявив він, додавши, що ці ознаки дозволяють фахівцям стверджувати, що коронавірус «потроху мутує».

Нагадаємо, ще наприкінці січня у лікарні на Львівщині почали більше госпіталізовувати важкохворих на Covid-19 молодих пацієнтів. Дотепер ситуація суттєво не покращилась, навпаки медики кажуть: у стаціонарах побільшало важких хворих віком 35+, які не мають супутніх хронічних захворювань. 80% госпіталізованих пацієнтів є кисневозалежними.

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Також в області збільшилась частка важкохворих на Covid дітей.

Як писав Львівський портал, на Львівщині більшає хворих, які вдруге потрапляють у лікарні з коронавірусом. Через те, що вірус мутує, медики не виключають, що захворіти можна навіть тричі.

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