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У Винниківському госпіталі лікується 17 пацієнтів з COVID із Франківщини

Вероніка Рой

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Станом на сьогодні на лікуванні у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих Юрія Липи перебуває 17 пацієнтів з COVID з Івано-Франківщини. Про це 2 березня під час брифінгу повідомив керівник медзакладу Максим Прикупенко, передає Львівський портал.

«У нас проходять лікування пацієнти із Івано-Франківської області. Це – 19 пацієнтів, двоє з них вже виписані додому. Решта залишається у нашому госпіталі на лікуванні», – зазначив він.

Загалом у госпіталі на лікуванні знаходиться 130 осіб з коронавірусом, 15 з них – в реанімації.

«Є пацієнти у важкому та критично важкому стані. За останній тиждень ми бачимо зростання кількості звернень. Минулого тижня в середньому до нас поступало від 3 до 5 пацієнтів. За останні чотири дні це число збільшилося. Так, вчора у наш госпіталь поступило 20 пацієнтів», – додав Максим Прикупенко.

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Зазначимо, впродовж минулої доби, 1 березня, на Львівщині Covid-19 підтвердили у 349 осіб. За весь час пандемії захворіло 79 582 мешканців області. Загалом у стаціонарах області перебуває 1562 пацієнтів із коронавірусом. З них 116 перебувають у реанімації, ще 30 на апаратах ШВЛ.

Нагадаємо, що через стрімку захворюваність на Франківщині хворих із цієї області погодились приймати львівські лікарні, зокрема Винниківський госпіталь. Загалом у медзакладах передбачили 100 місць для пацієнтів із Прикарпаття.

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