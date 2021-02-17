Львів прийме 100 пацієнтів з COVID із Івано-Франківська

Львів надасть 100 ліжкомісць для хворих на COVID-19 із Івано-Франківська. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

«Сьогодні провели нараду з головними лікарями львівських лікарень, які лікують хворих на коронавірус. Ми готові прийняти до себе 100 пацієнтів з сусідньої області. Щойно повідомив про це міського голову Руслан Марцінків та головного санітарного лікаря Віктор Ляшко, які в цей час проводять засідання комісії з надзвичайних ситуацій», – зазначив мер.

За його словами, сьогодні у Львові є 1300 ліжок, 217 із них зараз зайняті хворими на коронавірус.

«Порадившись із лікарями і усвідомлюючи, що ми не можемо спрогнозувати те, що чекає нас, було ухвалено рішення про 100 ліжок. Це той додатковий резерв, який можемо надати без ризику для львівських хворих. Є ще питання транспортування пацієнтів з Івано-Франківська. Але думаю, спільно знайдемо рішення для цієї ситуації», – додав Садовий.

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Зазначимо, в Івано-Франківській області спостерігається надзвичайно високий рівень захворюваності. У багатьох населених пунктах Прикарпаття заповненість ліжко-місць – понад 90%.

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