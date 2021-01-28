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Середня зарплата українців зросла майже на 2 тис. грн

Юлія Осим

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Середня зарплата працівників підприємств, організацій та установ упродовж 2020 року збільшилася майже на 2 тисячі гривень. У грудні вона становила трохи більше 14 тисяч гривень. Про це  повідомили у Державній службі статистики.

 

На сьогодні такий заробіток у 2,8 раза вище рівня мінімалки – 5 тисяч гривень.

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Якщо ж порівняти грудневий показник з листопадом 2020 року, то він зрос на 18,3%. А протягом року, відносно грудня 2019 року, – на 15,6%.

Додамо, що найвища зарплата у мешканців м. Києва – 21 812 грн, а найменша у Чернігівській області – 10 921 грн. На Львівщині середня зарплата торік становила 12 518 грн.

Нагадаємо, українцям держава заборгувала 3,1 млрд грн із виплати зарплати.

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