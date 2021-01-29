На Львівщині середня зарплата зросла на 17%. Хто заробляє найбільше?

У Львівській області в грудні 2020 року заробітна плата зросла на 17% у порівнянні з листопадом. Про це інформує Головне управління статистики у Львівській області.

Як йдеться у повідомленні, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій Львівської області у грудні 2020 року становила 12 518 грн, що у 2,5 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (5 000 грн).

Порівняно з листопадом 2020 року заробітна плата збільшилася на 17,4%, з груднем 2019 року – на 20,2%. За одну відпрацьовану годину працівникові нараховано у середньому 86,95 грн.

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Найбільш оплачуваними у грудні 2020 року були:

працівники підприємств та організацій з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (23839 грн),

державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (23211 грн),

фінансової та страхової діяльності (19033 грн).

Найменший розмір заробітної плати зафіксовано у працівників:

тимчасового розміщування й організації харчування (3923 грн),

виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення (5810 грн),

поштової та кур’єрської діяльності (6141 грн)

Як інформував Львівський портал, в Україні середня зарплата працівників підприємств, організацій та установ упродовж 2020 року збільшилася майже на 2 тисячі гривень. У грудні вона становила трохи більше 14 тисяч гривень.

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