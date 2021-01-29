ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині середня зарплата зросла на 17%. Хто заробляє найбільше?

Вероніка Рой

|

У Львівській області в грудні 2020 року заробітна плата зросла на 17% у порівнянні з листопадом. Про це інформує Головне управління статистики у Львівській області.

 

Як йдеться у повідомленні, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій Львівської області у грудні 2020 року становила 12 518 грн, що у 2,5 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (5 000 грн).

Порівняно з листопадом 2020 року заробітна плата збільшилася на 17,4%, з груднем 2019 року – на 20,2%. За одну відпрацьовану годину працівникові нараховано у середньому 86,95 грн.

Реклама партнерів

Найбільш оплачуваними у грудні 2020 року були:

  • працівники підприємств та організацій з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (23839 грн),
  • державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (23211 грн),
  • фінансової та страхової діяльності (19033 грн).

Найменший розмір заробітної плати зафіксовано у працівників:

  • тимчасового розміщування й організації харчування (3923 грн),
  • виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення (5810 грн),
  • поштової та кур’єрської діяльності (6141 грн)

Як інформував Львівський портал, в Україні середня зарплата працівників підприємств, організацій та установ упродовж 2020 року збільшилася майже на 2 тисячі гривень. У грудні вона становила трохи більше 14 тисяч гривень.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

ТОП-100 українських пісень 2020 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2020 року

Поява нових українських пісень продовжує бити рекорди. Якщо до впровадження квот нових українських треків впродовж року ...

На Різдво до Франка
Наталя ДУЛЯБА
На Різдво до Франка

Чи не найперша асоціація, яка виникає при згадці про Івана Франка, – це Каменяр, вічний революціонер, провідник націонал...

Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями
Анастасія ПИЖ
Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями

Для зручності більш ніж чотирьох мільйонів клієнтів «АТБ», у тому числі й мешканців нашого міста Лева, напередодні новор...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...