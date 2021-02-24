У Львові лікуються 20 хворих на covid з Івано-Франківська

Станом на ранок 24 лютого у двох обласних медзакладах Львова перебуває 18 хворих на covid з Івано-Франківська, ще 2 – у міській лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Зокрема, 9 пацієнтів перебувають на лікуванні в госпіталі у Винниках, ще 9 – у Центрі легеневого здоров’я, та 2 – у 5-тій міській клінічній лікарні. Зазначається, що пацієнтів привезли родичі.

Як повідомляв Львівський портал, в Івано-Франківській області спостерігається високий рівень захворюваності. У багатьох населених пунктах Прикарпаття заповненість ліжко-місць – понад 90%.

Відтак лікарні Львівщини почали приймати хворих на коронавірус з сусідньої області. Мер Львова Андрій Садовий заявив, що Львів надасть 100 ліжкомісць для хворих на COVID-19 із Івано-Франківська.

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Додамо, що через складну ситуацію з коронавірусом в регіоні облаштували перший в Україні мобільний госпіталь. Він складається з 30 наметів просто неба. Загалом шпиталь розрахований на 120 ліжок.

На фото – мобільний госпіталь на території Богородчанської центральної районної лікарні, що на Івано-Франківщині.

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