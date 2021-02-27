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Киянин, що розтрощив огорожу Меморіалу Небесної Сотні, був п’яний, – поліція

Наталя Дуляба

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23-річний киянин, який розтрощив скляну огорожу Меморіалу пам’яті Героям Небесної Сотні, перебував у стані алкогольного сп’яніння. На нього склали адмінпротокол за дрібне хуліганство. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Випадок стався у п’ятницю, 26 лютого, близько опівночі. Про пошкодження Меморіалу пам’яті Героям Небесної Сотні в поліцію повідомив небайдужий перехожий.

На меморіалі відпочивала компанія з мешканців Львівської, Дніпропетровської областей та міста Києва віком від 21 до 23 років.

Проаналізувавши відео з камер відеоспостереження правоохоронці встановили, що 23-річний киянин вдарив ногою по скляній огорожі. При цьому він умисно пошкодив скляну огорожу Меморіалу, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння.

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На порушника склали адмінпротокол за ст. 173 (дрібне хуліганство). На нього чекає штраф (від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) або громадські роботи (від 40 до 60 год.), або виправні роботи (від 1 до 2 місяців) із відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

Нагадаємо, це вже не перший випадок вандалізму на Меморіалі пам’яті Героям Небесної Сотні. У ніч на Різдво двоє молодиків, 20-річний хлопець і 19-річна дівчина, які є також киянами, розмалювали пам’ятник графіті.

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Фото, відео: поліція

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