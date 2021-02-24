Вакцинуватися чи ні? Православна Церква України сказала свою позицію

Питання, робити чи ні щеплення від Covid-19, на сьогодні турбує багатьох. У Православній Церкві України також озвучили свою позицію. Священнослужителі наголосили, що не мають жодних заперечень щодо вакцинації в цілому як медичної процедури. Про це повідомили на сторінці ПЦУ у Facebook.

Здійснення щеплень не суперечить ані божим заповідям, ані засадам християнської віри. Водночас церква не примушуватиме вірян до вакцинації. Таке рішення має бути добровільним, усвідомленим та відповідальним.

«Ця позиція відповідає загальному вченню Церкви щодо лікування – закликаючи вірних дбати про здоров’я, Церква спонукає всіх дослухатися до лікарів, використовувати добрі засоби лікування, однак не може ані визначати, яке саме це має бути лікування у конкретному випадку чи якими саме засобами», – йдеться у повідомленні.

Відтак, у ПЦУ зазначили, що не повинні і не будуть брати на себе відповідальність за ефективність вакцинації, доцільність та правильність для конкретної людини. Оскільки це – зона відповідальності системи охорони здоров’я та держави.

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«Свідомо ставлячись до збереження власного здоров’я та здоров’я оточуючих, розуміючи, що людське життя є дар Божий та має велику цінність, кожен має підійти до цього питання відповідально, ретельно зваживши всі «за» і «проти», в той же час пам’ятаючи, що питання вакцинації не є виключно особистим – воно напряму стосується здоров’я всього народу і життя наших ближніх», – резюмували у ПЦУ.

Нагадаємо, що учора в Україну доставили перший препарат для вакцинування від коронавірусу. Це розробка англо-шведської компанії AstraZeneca, виготовлена найбільшим світовим виробником вакцин – індійським Serum Institute. Цей препарат на території Індії випускається під торговельною назвою CoviShield. Препарат прибув в Україну у кількості 500 000 доз. Перші вакцини о 7 ранку 24 лютого вирушили в регіони.

Вакцина AstraZeneca і CoviShield вироблені за однаковою технологією – це векторна вакцина на основі аденовірусу ChAdOx1. Саме ліцензію на виробництво вакцин за цією технологією отримав Індійський інститут сироваток від AstraZeneca.

Загалом, за даними МОЗ, станом на сьогодні Україна очікує такі поставки вакцин:

Pfizer – більше 100 тис доз.

Sinovac – близько 2 млн доз.

AstraZeneca (CoviShield) – майже 4 млн доз.

NovaVax – 15 мільйонів доз з терміном поставки орієнтовно у липні цього року.

Нагадаємо, масову вакцинацію від коронавірусу в Україні планували розпочати ще в середині лютого. Влада вже затвердила дорожню карту вакцинації від COVID у 2021-2022 роках. Заплановано, що протягом цього часу щеплення зроблять половині населення.

Львівський портал розповідав про масову вакцинацію в Україні. Детальніше про це читайте у нашому матеріалі: «Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію».

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