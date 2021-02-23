В Україні зареєстрували ще одну covid-вакцину

Міністерство охорони здоров’я зареєструвало вакцину Pfizer проти COVID-19 для екстреного медичного застосування. Це вже друга вакцина проти коронавірусу, зареєстрована в Україні. Про це з посиланням на головного санітарного лікаря Віктора Ляшка повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Вакцинація в Україні проводиться зареєстрованими препаратами. Вчора в Україні зареєстровано два препарати імунобіологічних засобів для профілактики COVID: це препарат CoviShield / AstraZeneca… а також зареєстрована вакцина Pfizer», – сказав Ляшко.

Зазначимо, Міністерство охорони здоров’я 22 лютого зареєструвало вакцину Oxford/AstraZeneca проти COVID-19 для екстреного медичного застосування.

Зранку 23 лютого вакцина виробника AstraZeneca прибула в Україну. Львівська область отримає 42 тисячі доз вакцини цього виробника.

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Нагадаємо, масову вакцинацію від коронавірусу в Україні планували розпочати в середині лютого. Влада вже затвердила дорожню карту вакцинації від COVID у 2021-2022 роках. Заплановано, що протягом цього часу щеплення зроблять половині населення.

Львівський портал розповідав про масову вакцинацію в Україні. Детальніше про це читайте у нашому матеріалі: «Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію».

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