На Львівщині порахували перших мільйонерів 2020 року

На Львівщині виявили перших багатіїв, які торік заробили більше ніж 1 мільйон гривень, – 26 осіб. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні Державної податкової служби у Львівській області.

За результатами кампанії декларування за 2020 рік на Львівщині виявили перших мільйонерів. Так, 26 мешканців області торік заробили понад 1 млн грн, при цьому 20 із них є львів’янами.

Загалом всі багатії задекларували 438 млн грн доходу, тобто в середньому на одного мільйонера припало по 16,8 млн грн.

Всі 26 мільйонерів мають ще додатково сплатити до бюджету майже 35 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 5,5 млн грн військового збору.

Реклама партнерів

Згідно з поданими деклараціями громадяни-мільйонери вказали такі види доходів на 2020 рік:

заробітна плата,

продаж майна,

спадщина,

дарування,

інвестиційний прибуток,

іноземні доходи,

оренда майна.

Зазначимо, що кампанія декларування доходів, отриманих за минулий рік, стартувала 1 січня 2021-го і триватиме для різних категорій громадян України до кінця року. Тому кількість мільйонерів на Львівщині ще зміниться.

Нагадаємо, у 2019-му на Львівщині суттєво побільшало мільйонерів. Дохід розміром понад 1 млн грн задекларував 261 мешканець області. Найбільше багатіїв – серед мешканців Львова.

За результатами кампанії декларування доходів за 2018 рік на Львівщині офіційно нарахували 82 мільйонери.

Як писав Львівський портал, мільйонери з’явились й у міськраді Львова. У 2019 році свій перший офіційний мільйон гривень заробив мер Андрій Садовий та ще деякі посадовці. Детальніше читайте у статті «Мільйонери Ратуші».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.