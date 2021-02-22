Працівники виконкому Львівської міськради проїздять на таксі 3,5 млн грн

У тендері на надання послуг таксі для виконавчого комітету Львівської міськради перемогло ЛКП «Ратуша-сервіс». Саме це комунальне підприємство за понад 3,5 млн грн має забезпечити перевезення працівників виконкому. Про це йдеться в електронній системі публічних закупівель Prozorro.

Так, виконавчий комітет замовив до кінця 2021 року таксі для службових поїздок. На такі послуги із міського бюджету готові були витратити 3,6 млн грн.

На відкриті торги подалися лише два учасники: ФОП Копко Ігор Богданович та ЛКП «Ратуша-сервіс», яке зазвичай не пропускає закупівель, які стосуються послуг таксі чи будь-яких автомобільних перевезень.

Перемогу отримало ЛКП «Ратуша-сервіс», яке запропонувало на 130 грн мену суму, ніж його конкурент. Таким чином комунальне підприємство до кінця року буде надавати послуги таксі виконавчому комітету за 3 555 869,30 грн.

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Для службових поїздок працівників виконавчого комітету переможець торгів загалом має надавати шість транспортних засобів:

два легкові автомобілі (не пізніше 2018 року випуску, об’єм двигуна – від 1,6 та 1,8 л, підвищений рівень безпеки, клімат-контроль);

мікроавтобус (не менше семи місць, не раніше 2006 року випуску, двигун 1,8 л);

автобус (не менше 50 осіб, підвищений рівень комфорту, не раніше 2019 року випуску, об’єм двигуна – від 12 л);

два легкові автомобілі (не раніше 2003 і 2005 років випуску, об’єм двигуна – від 1,5 і 1,8 л, клімат-контроль).

Переможець торгів повинен виконувати замовлення не менше ніж двома легковими автомобілями впродовж восьми годин кожного робочого дня, а також приїжджати протягом 15 хв із моменту виклику таксі.

Наразі виконавчий комітет Львівської міськради готується укласти угоду з «Ратушею-сервіс».

Зазначимо, що ЛКП «Ратуша-сервіс» не вперше виграє тендери на транспортні перевезення для структур Львівської міськради. Торік працівників виконавчого комітету це комунальне підприємство забезпечувало послугами таксі за 2,5 млн грн, у 2019-му – за 1,5 млн грн.

Також ЛКП «Ратуша-сервіс» перемогло у нещодавніх тендерах, які провели чотири департаменти Львівської міськради. Вони замовили послуги таксі для службових поїздок та навіть для перевезення автомобілем пошти. На все це із бюджету витратять 2,6 млн грн.

Додамо, ЛКП «Ратуша-сервіс» існує з 2000 року. Серед основних видів діяльності підприємства є транспортні послуги, послуги з прибирання приміщень та послуги з відвідування вежі Ратуші.

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