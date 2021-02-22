ОСТАННІ НОВИНИ

До Дня рідкісних захворювань у Львові підсвітять сакральні споруди

Ольга Денисяка

|

Міжнародний день рідкісних (орфанних) захворювань в усьому світі відзначається 28 лютого. Відтак знакові об’єкти по всій Україні залучать, щоб приєднатися до світової ініціативи і з допомогою світла висловити підтримку пацієнтам з орфанними захворюваннями. Зокрема, у межах акції «Я підтримую орфанних хворих», із 22 до 28 лютого у Львові будуть по-особливому підсвічені Каплиця Боїмів та дзвіниця церкви Різдва Пресвятої Богородиці. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Орфанні захворювання – рідкісні вроджені або набуті захворювання, які характеризуються тяжким, хронічним, прогресуючим перебігом, супроводжуються формуванням дегенеративних змін в організмі, зниженням якості та скороченням тривалості життя хворих і навіть становлять загрозу для життя.

Львів спільно із Благодійним фондом «Ангели світла і добра» долучиться до міжнародного місячника підтримки пацієнтів з орфанними захворюваннями. Символом цього дня є стрічка, яка поєднує зелений, фіолетовий, рожевий і синій кольори.

Додамо, щодня з 22 до 28 лютого близько 18:00 год. у Львові ЛКП «Львівсвітло» по-особливому підсвічуватиме Каплицю Боїмів (у рожевий із відтінком багряного) та дзвіницю церкви Різдва Пресвятої Богородиці (у синій колір).

Реклама партнерів

Нагадаємо, раніше КП «Львівсвітло» підсвітило низку храмів, зокрема, храм св. Ольги і Володимира, храм Всіх святих українського народу УГКЦ та церкву святого Йосафата, церкву Благовіщення Пресвятої Богородиці, що на вул. Пасічній. Також підприємство минулого року облаштувало підсвітку церков святих Ольги та Єлизавети, Різдва Івана Хрестителя та Зіслання Святого Духа, Церкву Вознесіння Господнього ПЦУ.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ЛМР

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію
Вероніка РОЙ
Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію

Майже рік Україна бореться з пандемією коронавірусної інфекції. За цей час недугу підхопили понад мільйон українців, ще ...

Революція у Шевченківському гаю: проти кого?
Севастіян ДМИТРУХ
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?

Напередодні Різдва Христового нечиста сила буяє особливо, бо не може стерпіти правди про Сина Божого, який приходить на ...

А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

ТОП-100 українських пісень 2020 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2020 року

Поява нових українських пісень продовжує бити рекорди. Якщо до впровадження квот нових українських треків впродовж року ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...