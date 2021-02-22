До Дня рідкісних захворювань у Львові підсвітять сакральні споруди

Міжнародний день рідкісних (орфанних) захворювань в усьому світі відзначається 28 лютого. Відтак знакові об’єкти по всій Україні залучать, щоб приєднатися до світової ініціативи і з допомогою світла висловити підтримку пацієнтам з орфанними захворюваннями. Зокрема, у межах акції «Я підтримую орфанних хворих», із 22 до 28 лютого у Львові будуть по-особливому підсвічені Каплиця Боїмів та дзвіниця церкви Різдва Пресвятої Богородиці. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Орфанні захворювання – рідкісні вроджені або набуті захворювання, які характеризуються тяжким, хронічним, прогресуючим перебігом, супроводжуються формуванням дегенеративних змін в організмі, зниженням якості та скороченням тривалості життя хворих і навіть становлять загрозу для життя.

Львів спільно із Благодійним фондом «Ангели світла і добра» долучиться до міжнародного місячника підтримки пацієнтів з орфанними захворюваннями. Символом цього дня є стрічка, яка поєднує зелений, фіолетовий, рожевий і синій кольори.

Додамо, щодня з 22 до 28 лютого близько 18:00 год. у Львові ЛКП «Львівсвітло» по-особливому підсвічуватиме Каплицю Боїмів (у рожевий із відтінком багряного) та дзвіницю церкви Різдва Пресвятої Богородиці (у синій колір).

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Нагадаємо, раніше КП «Львівсвітло» підсвітило низку храмів, зокрема, храм св. Ольги і Володимира, храм Всіх святих українського народу УГКЦ та церкву святого Йосафата, церкву Благовіщення Пресвятої Богородиці, що на вул. Пасічній. Також підприємство минулого року облаштувало підсвітку церков святих Ольги та Єлизавети, Різдва Івана Хрестителя та Зіслання Святого Духа, Церкву Вознесіння Господнього ПЦУ.

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Фото: ЛМР