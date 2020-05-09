Краса неймовірна: у Львові підсвітили храм святих Ольги та Єлизавети

У Львові днями облаштували підсвітку церкви святих Ольги та Єлизавети. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

До цього КП «Львівсвітло» підсвітило низку храмів, зокрема, храм св. Ольги і Володимира, храм Всіх святих українського народу УГКЦ та церкву святого Йосафата, також нещодавно підприємство підсвітило церкву Благовіщення Пресвятої Богородиці, що на вул. Пасічній.

А 7 травня завершили роботи із оновлення підсвітки церкви святих Ольги та Єлизавети. Вартість робіт склала понад 350 тис. грн.

До кінця року КП «Львівсвітло» планує підсвітити ще близько 20 об’єктів.

Фото: ЛМР