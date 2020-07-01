У Львові підсвітили храм Вознесіння Господнього

У Львові підсвітили Церкву Вознесіння Господнього ПЦУ, що на вулиці Любінській. Про це у Facebook повідомила керівниця пресслужби Львівської міськради Христина Процак.

«Храм Вознесіння Господнього ПЦУ на вул. Любінській-Виговського красиво підсвітили», – написала вона.

Нагадаємо, раніше КП «Львівсвітло» підсвітило низку храмів, зокрема, храм св. Ольги і Володимира, храм Всіх святих українського народу УГКЦ та церкву святого Йосафата, церкву Благовіщення Пресвятої Богородиці, що на вул. Пасічній. Також підприємство нещодавно облаштувало підсвітку церков святих Ольги та Єлизавети, Різдва Івана Хрестителя та Зіслання Святого Духа.

Фото: Христини Процак