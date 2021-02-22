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Covid-19 в Україні: за добу захворіло вдвічі більше осіб, аніж одужало

Юлія Осим

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Станом на ранок понеділка, 22 лютого, в Україні на коронавірус захворіло 1 307 662 осіб. Лише за останню добу виявлено 3 206 нових випадків. COVID-19 підтверджено у 216 дітей та 78 медпрацівників. Ще 53 людей померло. Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

За минулу добу госпіталізовано 1 443 осіб, натомість одужали 1 353 людей.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 307 662 осіб. Побороти недугу зуміли 1 147 426 осіб. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померло 25 156 людей.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (515), Вінницькій (328), Житомирській (285), Львівській (279) та Чернівецькій (259) областях.

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Кількість захворювань в регіонах за добу:

  1. Івано-Франківська область – 515 випадків;
  2. Вінницька область – 328 випадків;
  3. Житомирська область – 285 випадків;
  4. Львівська область – 279 випадків;
  5. Чернівецька область – 259 випадків;
  6. Закарпатська область – 233 випадки;
  7. Київська область – 166 випадків;
  8. м. Київ – 169 випадків;
  9. Тернопільська область – 129 випадків;
  10. Дніпропетровська область – 126 випадків;
  11. Одеська область – 124 випадки;
  12. Миколаївська область – 123 випадки;
  13. Волинська область – 75 випадків;
  14. Полтавська область – 75 випадків;
  15. Сумська область – 60 випадків;
  16. Запорізька область – 50 випадків;
  17. Харківська область – 50 випадків;
  18. Черкаська область – 38 випадків;
  19. Рівненська область – 36 випадків;
  20. Чернігівська область – 27 випадків;
  21. Херсонська область – 24 випадки;
  22. Донецька область – 12 випадків;
  23. Луганська область – 12 випадків;
  24. Хмельницька область – 6 випадків;
  25. Кіровоградська область – 5 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, з 24 лютого Україна повертається до адаптивного карантину. Це означає, що залежно від рівня захворюваності кожна область входитиме до карантинних зон: зеленої, жовтої, помаранчевої та червоної. Детальніше про всі обмеження адаптивного карантину читайте за цим посиланням.

Водночас очільник МОЗ Максим Степанов запевнив, що посилювати карантин в Україні не планують щонайменше до квітня-травня.

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