Covid-19 в Україні: за добу захворіло вдвічі більше осіб, аніж одужало

Станом на ранок понеділка, 22 лютого, в Україні на коронавірус захворіло 1 307 662 осіб. Лише за останню добу виявлено 3 206 нових випадків. COVID-19 підтверджено у 216 дітей та 78 медпрацівників. Ще 53 людей померло. Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.
За минулу добу госпіталізовано 1 443 осіб, натомість одужали 1 353 людей.
За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 307 662 осіб. Побороти недугу зуміли 1 147 426 осіб. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померло 25 156 людей.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (515), Вінницькій (328), Житомирській (285), Львівській (279) та Чернівецькій (259) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Івано-Франківська область – 515 випадків;
- Вінницька область – 328 випадків;
- Житомирська область – 285 випадків;
- Львівська область – 279 випадків;
- Чернівецька область – 259 випадків;
- Закарпатська область – 233 випадки;
- Київська область – 166 випадків;
- м. Київ – 169 випадків;
- Тернопільська область – 129 випадків;
- Дніпропетровська область – 126 випадків;
- Одеська область – 124 випадки;
- Миколаївська область – 123 випадки;
- Волинська область – 75 випадків;
- Полтавська область – 75 випадків;
- Сумська область – 60 випадків;
- Запорізька область – 50 випадків;
- Харківська область – 50 випадків;
- Черкаська область – 38 випадків;
- Рівненська область – 36 випадків;
- Чернігівська область – 27 випадків;
- Херсонська область – 24 випадки;
- Донецька область – 12 випадків;
- Луганська область – 12 випадків;
- Хмельницька область – 6 випадків;
- Кіровоградська область – 5 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, з 24 лютого Україна повертається до адаптивного карантину. Це означає, що залежно від рівня захворюваності кожна область входитиме до карантинних зон: зеленої, жовтої, помаранчевої та червоної. Детальніше про всі обмеження адаптивного карантину читайте за цим посиланням.
Водночас очільник МОЗ Максим Степанов запевнив, що посилювати карантин в Україні не планують щонайменше до квітня-травня.
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Юлія Осим