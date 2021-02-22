1800 львівських будинків внесли до реєстру нерухомих пам’яток України

Понад 1800 архітектурних пам’яток у Львові внесли до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Відповідний наказ цьогоріч 18 січня підписав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає пресслужба Львівської ОДА.

«До Державного реєстру внесено 1831 культурну пам’ятку у Львові. Це означає, що надалі вони повною мірою перебуватимуть під захистом ЗУ «Про охорону культурної спадщини», а також зможуть претендувати на фінансування та співфінансування з міського та обласного бюджету. Для Львова це також актуально в контексті збереження історичного обличчя міста, розвитку туризму і запобігання скандальним забудовам», – каже директорка департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА Олена Василько.

З переліком пам’яток можна можна ознайомитися за посиланням.

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Нагадаємо, на Львівщині загалом є майже 4 тисячі пам’яток архітектури. На 2021 рік з обласної програми для них передбачено лише 22 мільйони гривень. Однак і її депутати Львівської обласної ради планують затвердити щонайраніше 23 лютого.

Нагадаємо, міністр культури раніше анонсував реставрацію сотні українських пам’яток у 2021 році.

Загалом на території Львівщини пропонують відновити 24 пам’ятки архітектури. Серед них – замки, дерев’яні церкви та костели, деякі з пам’яток перебувають у вкрай занедбаному стані.

Втім нещодавно стало відомо, що ці 24 об’єкти можуть втратити шанс на реставрацію. Участь обраних пам’яток, які потребують відновлення, під загрозою через недоопрацювання департаменту архітектури та містобудування ЛОДА .

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Фото: Краєзнавчо-туристичний портал «Край»